Bắc Bộ đón không khí lạnh tăng cường, trời rét có nơi dưới 16 độ C

Dự báo ngày và đêm 10/10, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3; vùng ven biển cấp 3-4.

Không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2,0-4,0m, biển động.

Dự báo ngày và đêm 10/10, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C

Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C.

Từ khoảng chiều ngày 10/10 đến ngày 14/10, ở khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.