Bạc Liêu tuyên dương 25 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh

25 cá nhân thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh được biểu dương tại Hội nghị. Đây là những tấm gương tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong nhiệm vụ quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nhấn mạnh, mỗi cá nhân được tuyên dương hôm nay là những tấm gương tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng tỉnh về tinh thần lao động, học tập, làm việc, cống hiến, ý chí quyết tâm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chủ trương, đối sách giải quyết các vấn đề về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới, tạo cơ sở, nền tảng để xây dựng khu vực biên giới của tỉnh Bạc Liêu ổn định về chính trị - xã hội, mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng, an ninh, thuận lợi về quan hệ đối ngoại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị, trong những năm tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh quán triệt sâu sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành ở khu vực biên giới duy trì, mở rộng các mô hình, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”; “Tổ tàu thuyền an toàn”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Nâng bước em tới trường”… góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, làm thay đổi bộ mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới biển của tỉnh..

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tặng Bằng khen cho cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham gia xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh giai đoạn 2019-2024.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới biển dài 56 km và vùng biển rộng hơn 40.000km2, gồm 10 xã, phường, thị trấn thuộc 2 huyện, 1 thành phố với tổng số dân là 31.759 hộ/144.185 khẩu, có 3 dân tộc Kinh, Khmer, Hoa cùng sinh sống.

Giai đoạn 2019-2024, mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu đã thể hiện được vai trò chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, tình hình, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác Biên phòng, tham gia xây khu vực biên giới biển tỉnh Bạc Liêu vững mạnh.

Tại Hội nghị, nhiều cá nhân điển hình tiên tiến đã có tham luận đề cập những cách làm hay, sáng tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn nữa công tác biên phòng ngày càng hiệu quả, vững mạnh thời gian tới.