Bác sĩ ép tim giữa phố cứu thanh niên ngừng tim

Thứ Hai, 16:05, 16/03/2026
VOV.VN - Bác sĩ Nguyễn Huy Tiến ép tim liên tục 2–3 phút ngay trên đường Nguyễn Chí Thanh, giúp thanh niên ngừng tuần hoàn sau tai nạn giao thông dần hồi tỉnh.

7h sáng 16/3, bác sĩ Nguyễn Huy Tiến, khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thận Hà Nội, trên đường đi công tác tuyến tại Sóc Sơn thì bắt gặp nhiều người tụ tập tại khu vực ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) quanh một nam thanh niên nằm bất động giữa đường.

Quan sát nhanh, bác sĩ Tiến nhận thấy nạn nhân tím tái, không phản ứng. Người này có dấu hiệu chấn thương sọ não, nôn và sặc chất nôn, sau đó rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Bác sĩ Tiến ép tim cho nam thanh niên ngừng tuần hoàn (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhận thấy tình huống nguy cấp, bác sĩ lập tức ép tim ngoài lồng ngực để hồi sinh tim phổi ngay tại chỗ. “Lúc đó tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ tập trung cấp cứu”, bác sĩ Tiến kể.

Sau khoảng 2–3 phút ép tim liên tục, nạn nhân bắt đầu có dấu hiệu hồi phục tuần hoàn. Nam thanh niên dần tỉnh lại nhưng vẫn lơ mơ do chấn thương đầu.

Ngay sau đó, bác sĩ gọi cấp cứu 115 tới hiện trường để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế tiếp tục điều trị. Anh ở lại theo dõi thêm khoảng 30 phút cho tới khi xe cấp cứu tới nơi rồi mới tiếp tục hành trình công tác.

Theo lời người dân xung quanh, trước đó xảy ra va chạm giữa hai xe máy. Một người đi từ trong ngõ ra, người còn lại di chuyển trên đường lớn khiến cả hai phanh gấp. Cú va chạm khiến nam thanh niên đập đầu xuống mặt đường và chấn thương sọ não.

Sau khi nạn nhân được đưa đi cấp cứu, bác sĩ tiếp tục di chuyển tới Sóc Sơn để thực hiện nhiệm vụ công tác theo kế hoạch.

Trước đó, tại Bệnh viện Bạch Mai, một nữ điều dưỡng và một nữ bác sĩ cũng từng ép tim cứu sống hai bệnh nhân ngừng tuần hoàn xảy ra ngoài cộng đồng.

Ngừng tuần hoàn hô hấp là tình trạng tim đột ngột ngừng bơm máu khiến máu không thể lưu thông tới các cơ quan trong cơ thể. Nếu không được cấp cứu kịp thời, người bệnh có thể tử vong rất nhanh.

Mục tiêu quan trọng nhất của cấp cứu ngừng tuần hoàn là duy trì nhịp tim và nhịp thở, đồng thời bảo vệ não khỏi tình trạng thiếu oxy kéo dài. Chỉ sau vài phút không được cung cấp máu mang oxy, não có thể bị tổn thương không hồi phục, dẫn tới tử vong hoặc di chứng nặng nề.

Chuyên gia khuyến cáo người dân nên trang bị kỹ năng sơ cứu ngừng tuần hoàn ngoài bệnh viện. Khi phát hiện người có dấu hiệu ngừng tim, ngừng thở, cần gọi ngay cấp cứu 115, đặt nạn nhân nằm ngửa trên mặt phẳng cứng và tiến hành ép tim đúng kỹ thuật.

Vị trí ép tim là nửa dưới xương ức, cánh tay người cấp cứu giữ thẳng, vuông góc với lồng ngực nạn nhân. Tần suất ép khoảng 100–120 lần mỗi phút, với lực đủ mạnh để lồng ngực lún sâu 5–6 cm. Nếu có người hỗ trợ, nên thực hiện hai lần thổi ngạt sau mỗi 30 lần ép tim để tăng hiệu quả hồi sức.

Như Loan/VTCNews
Tin liên quan

Đà Nẵng: Giải cứu tài xế mắc kẹt trong canbin ô tô sau tai nạn giao thông

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời tháo cabin ô tô, giải cứu tài xế bị mắc kẹt bên trong sau vụ tai nạn.

Cứu chữa thanh niên bị thanh kim loại xuyên qua ngực sau vụ tai nạn giao thông
Cứu chữa thanh niên bị thanh kim loại xuyên qua ngực sau vụ tai nạn giao thông

VOV.VN - Bệnh nhân N.Q.T, nam, 23 tuổi, bị tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 26/2, đã được sơ cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên trước khi chuyển về Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai ở Lào Cai.

Thông tin vụ ô tô biển số xanh liên quan vụ tai nạn giao thông ở Đồng Tháp
Thông tin vụ ô tô biển số xanh liên quan vụ tai nạn giao thông ở Đồng Tháp

VOV.VN - Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học - Công nghệ và Công an tỉnh Đồng Tháp về vụ xe ô tô biển số xanh của đơn vị này có liên quan đến vụ tai nạn giao thông ngày 27/2 tại tỉnh Đồng Tháp.

