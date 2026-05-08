中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ nguy kịch

Thứ Sáu, 11:46, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một ca cấp cứu sản khoa đặc biệt nguy kịch vừa được các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên nỗ lực cứu sống bằng tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử hiến máu ngay tại bệnh viện.

Theo hồ sơ hội chẩn liên khoa, bệnh nhân V.T.Ly, 22 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp, da xanh tái, nguy cơ sốc mất máu nặng. Qua thăm khám và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do vỡ tử cung khi mang thai khoảng 4-5 tháng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

bac si hien mau khan cap cuu san phu nguy kich hinh anh 1
Nhiều cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế Tuần Giáo đã nhanh chóng làm thủ tục hiến máu khẩn cấp để truyền cho bệnh nhân.

Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, ê-kíp ghi nhận lượng máu trong ổ bụng khoảng 1.500ml cùng khoảng 600ml máu cục. Đặc biệt, bệnh nhân có tử cung đôi và đang mang thai lần thứ ba, khiến quá trình xử trí chuyên môn càng phức tạp.

Trước tình trạng bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, nguồn máu dự trữ không đáp ứng đủ ngay lập tức, nhiều cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế Tuần Giáo đã nhanh chóng làm thủ tục hiến máu khẩn cấp để truyền cho bệnh nhân, giành giật sự sống trong “thời gian vàng”.

bac si hien mau khan cap cuu san phu nguy kich hinh anh 2
Tinh thần sẵn sàng sẻ chia giọt máu của đội ngũ y tế tuyến cơ sở không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc nơi vùng cao Điện Biên

Tinh thần sẵn sàng sẻ chia giọt máu của đội ngũ y tế tuyến cơ sở không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc nơi vùng cao Điện Biên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn máu dự trữ và nhân lực, các y bác sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình để cứu chữa bệnh nhân, đặc biệt ở những ca cấp cứu nguy kịch.

Sự việc thêm một lần cho thấy vai trò quan trọng của công tác hiến máu tình nguyện và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế cơ sở, những người không chỉ chữa bệnh mà còn sẵn sàng hiến chính dòng máu của mình để cứu người.

hien_mau.jpg

Hiến máu xong nên ăn gì và kiêng gì để hồi phục nhanh?

VOV.VN - Sức khỏe của người hiến máu trước và sau khi hiến đều cần được theo dõi, chăm sóc cẩn thận. Để cơ thể nhanh chóng phục hồi, mỗi người cần xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp nghỉ ngơi phù hợp. Vậy sau khi hiến máu nên ăn gì và cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn sức khỏe?

Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc
Tag: bác sĩ hiến máu cứu sản phụ Trung tâm Y tế Tuần Giáo sản phụ nguy kịch Điện Biên vỡ tử cung khi mang thai sốc mất máu nặng y bác sĩ vùng cao cứu người hiến máu khẩn cấp tại bệnh viện ca cấp cứu sản khoa hiếm gặp bác sĩ tuyến cơ sở Điện Biên nghĩa cử đẹp của thầy thuốc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch
Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

VOV.VN - Ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị băng huyết sau sinh rất nặng, rối loạn đông máu. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", các nhân viên y tế và ngân hàng máu sống của bệnh viện đã trực tiếp hiến 3 đơn vị máu để kịp thời hồi sức, cứu sống cho sản phụ.

Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

Bác sĩ ở Vũng Tàu hiến 3 đơn vị máu, cứu sống sản phụ nguy kịch

VOV.VN - Ngày 19/1, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, TP.HCM cho biết vừa cứu sống một trường hợp sản phụ bị băng huyết sau sinh rất nặng, rối loạn đông máu. Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", các nhân viên y tế và ngân hàng máu sống của bệnh viện đã trực tiếp hiến 3 đơn vị máu để kịp thời hồi sức, cứu sống cho sản phụ.

Cán bộ, nhân viên VOV tích cực phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người
Cán bộ, nhân viên VOV tích cực phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

VOV.VN - Ngày 4/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp cùng Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội rất lớn mà còn nêu bật truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

Cán bộ, nhân viên VOV tích cực phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

Cán bộ, nhân viên VOV tích cực phát huy nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người

VOV.VN - Ngày 4/11, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp cùng Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện. Hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội rất lớn mà còn nêu bật truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam.

3 chiến sĩ công an hiến máu cứu cụ ông qua cơn nguy kịch
3 chiến sĩ công an hiến máu cứu cụ ông qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân Cầm Nghiệp (80 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) thiếu máu và cần hiến máu gấp, 3 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La đã có mặt để hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

3 chiến sĩ công an hiến máu cứu cụ ông qua cơn nguy kịch

3 chiến sĩ công an hiến máu cứu cụ ông qua cơn nguy kịch

VOV.VN - Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân Cầm Nghiệp (80 tuổi, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) thiếu máu và cần hiến máu gấp, 3 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La đã có mặt để hiến máu giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục