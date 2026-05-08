Bác sĩ hiến máu khẩn cấp cứu sản phụ nguy kịch

Theo hồ sơ hội chẩn liên khoa, bệnh nhân V.T.Ly, 22 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, hoa mắt, chóng mặt, tụt huyết áp, da xanh tái, nguy cơ sốc mất máu nặng. Qua thăm khám và hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc mất máu do vỡ tử cung khi mang thai khoảng 4-5 tháng. Đây là ca bệnh hiếm gặp, diễn biến rất nhanh, nguy cơ tử vong cao nếu không được xử trí kịp thời.

Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, ê-kíp ghi nhận lượng máu trong ổ bụng khoảng 1.500ml cùng khoảng 600ml máu cục. Đặc biệt, bệnh nhân có tử cung đôi và đang mang thai lần thứ ba, khiến quá trình xử trí chuyên môn càng phức tạp.

Trước tình trạng bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, nguồn máu dự trữ không đáp ứng đủ ngay lập tức, nhiều cán bộ, y bác sĩ của Trung tâm Y tế Tuần Giáo đã nhanh chóng làm thủ tục hiến máu khẩn cấp để truyền cho bệnh nhân, giành giật sự sống trong “thời gian vàng”.

Tinh thần sẵn sàng sẻ chia giọt máu của đội ngũ y tế tuyến cơ sở không chỉ góp phần cứu sống người bệnh mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người thầy thuốc nơi vùng cao Điện Biên. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nguồn máu dự trữ và nhân lực, các y bác sĩ vẫn luôn nỗ lực hết mình để cứu chữa bệnh nhân, đặc biệt ở những ca cấp cứu nguy kịch.

Sự việc thêm một lần cho thấy vai trò quan trọng của công tác hiến máu tình nguyện và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y tế cơ sở, những người không chỉ chữa bệnh mà còn sẵn sàng hiến chính dòng máu của mình để cứu người.