Hiến máu xong nên ăn gì và kiêng gì để hồi phục nhanh?

Thứ Ba, 11:49, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sức khỏe của người hiến máu trước và sau khi hiến đều cần được theo dõi, chăm sóc cẩn thận. Để cơ thể nhanh chóng phục hồi, mỗi người cần xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp nghỉ ngơi phù hợp. Vậy sau khi hiến máu nên ăn gì và cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn sức khỏe?

Tại sao phải bổ sung dinh dưỡng sau khi hiến máu?

Sau khi hiến máu, cơ thể mất khoảng 250-350ml máu nên cần bổ sung dinh dưỡng để phục hồi nhanh hơn. Thông thường, cơ thể mất khoảng 24 giờ để cân bằng thể tích máu, 3-5 tuần để tái tạo hồng cầu và khoảng 8 tuần để ổn định lượng sắt. Vì vậy, chế độ ăn giàu dưỡng chất giúp hạn chế mệt mỏi, chóng mặt và tụt huyết áp sau hiến máu.

Hiến máu xong nên ăn gì?

Sau khi hiến máu, người hiến thường được cung cấp bánh ngọt, sữa hoặc hoa quả để bổ sung năng lượng ban đầu. Bạn cũng cần ngồi nghỉ tại chỗ khoảng 15-20 phút để theo dõi sức khỏe trước khi ra về.

Khi về nhà, nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, uống đủ nước (khoảng 2 lít mỗi ngày), đồng thời tránh rượu bia, thuốc lá và hạn chế vận động mạnh trong thời gian đầu.

Sức khỏe của người hiến máu trước và sau khi hiến đều cần được theo dõi, chăm sóc cẩn thận

Thực phẩm giàu sắt

Sắt giúp cơ thể sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy, vì vậy sau hiến máu cần bổ sung qua thực phẩm. Các nguồn giàu sắt gồm thịt đỏ, thịt gà, gan, trứng, rau xanh, đậu và ngũ cốc. Đồng thời, nên kết hợp thực phẩm giàu vitamin C như cam, quýt, kiwi, cà chua, ớt chuông… để tăng khả năng hấp thu sắt.

Uống nhiều nước

Uống đủ nước giúp bù lại lượng dịch đã mất, hỗ trợ tạo máu và ổn định huyết áp sau hiến máu. Trong 24-48 giờ đầu, nên uống nước thường xuyên, có thể bổ sung thêm nước trái cây để cung cấp vitamin. Đồng thời, hạn chế trà đặc vì làm giảm hấp thu sắt và tránh rượu bia, thuốc lá trong thời gian hồi phục.

Bổ sung vitamin B12

Vitamin B12 cần thiết cho quá trình tạo tế bào máu và hỗ trợ hệ thần kinh, nhưng cơ thể không tự tổng hợp được. Bạn có thể bổ sung từ cá, trứng, sữa, phô mai, nấm và các chế phẩm từ sữa để hỗ trợ tái tạo máu hiệu quả.

Thực phẩm giàu vitamin B6

Vitamin B6 giúp sản xuất hemoglobin trong hồng cầu, vì vậy sau hiến máu cần bổ sung để hạn chế mệt mỏi. Bạn có thể tăng cường chuối, khoai tây, hạnh nhân, hạt óc chó… nhằm hỗ trợ tạo máu và phục hồi sức khỏe.

Chế độ nghỉ ngơi hợp lý sau hiến máu

Sau hiến máu, nếu làm việc nặng hoặc vận động quá sức, cơ thể dễ mệt mỏi, chóng mặt do lượng máu chưa kịp phục hồi. Vì vậy, nên nghỉ ngơi 1-2 ngày, ngủ đủ 7-8 giờ, hạn chế thức khuya và giảm hoạt động tiêu hao năng lượng. Có thể bổ sung thêm vitamin hoặc thực phẩm chức năng để hỗ trợ hồi phục.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ăn gì sau hiến máu phục hồi sau khi hiến máu chế độ dinh dưỡng hợp lý
