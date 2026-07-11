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Bác sĩ phụ sản bị kỷ luật cảnh cáo vì "vòi vĩnh" tiền người nhà sản phụ

Thứ Bảy, 09:57, 11/07/2026
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VOV.VN - Một nữ bác sĩ phụ sản ở Đắk Lắk bị kỷ luật cảnh cáo do vi phạm y đức và bị điều chuyển khỏi vị trí công tác.

Tối 10/7, bác sĩ Lâm Thái Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), xác nhận bệnh viện đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bác sĩ T.T.M.N., bác sĩ Chuyên khoa I Phụ sản, do vi phạm quy tắc ứng xử và y đức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

bac si phu san bi ky luat canh cao vi voi vinh tien nguoi nha san phu hinh anh 1
Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), nơi Bác sĩ N. công tác, và bị người nhà sản phụ tố "vòi vĩnh" 2 triệu đồng tiền bồi dưỡng.

Việc kỷ luật xuất phát từ đơn phản ánh của người nhà một sản phụ, tố bác sĩ N. yêu cầu "bồi dưỡng" 2 triệu đồng ngoài quy định khi điều trị. Dù người phản ánh sau đó rút đơn, bệnh viện vẫn tiến hành xác minh và xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo bệnh viện, đơn vị đã yêu cầu bác sĩ N. tường trình, đồng thời quán triệt toàn thể cán bộ, nhân viên không để xảy ra các trường hợp tương tự, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Sau khi bị kỷ luật, bác sĩ N. được điều chuyển từ Khoa Phụ sản sang Phòng Kế hoạch tổng hợp. Bác sĩ này đã công tác tại Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột khoảng 20 năm nay.

bac si phu san bi ky luat canh cao vi voi vinh tien nguoi nha san phu hinh anh 2
Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột là bệnh viện tuyến cơ sở ở tỉnh Đắk Lắk, luôn thu hút đông đảo bệnh nhân đến thăm khám.

Trước đó, ngày 13/8/2025, một sản phụ mang thai 38 tuần được chỉ định nhập viện mổ lấy thai. Quá trình điều trị, bác sĩ N. bị tố yêu cầu gia đình "bồi dưỡng" 2 triệu đồng; khi gia đình xin gửi 1,5 triệu đồng do hoàn cảnh khó khăn thì không được chấp nhận.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên
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