English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bác sĩ tuyến trên "chia lửa" cùng y tế cơ sở Thái Nguyên

Thứ Ba, 11:15, 07/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc tăng cường bác sĩ từ tuyến trên về công tác tại các trạm y tế xã đang mang lại chuyển biến tích cực trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. Người dân được khám chữa bệnh ngay tại địa phương với chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao.

 

Từ tháng 4/2026, ngành Y tế Thái Nguyên thực hiện biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở trong bối cảnh nhiều địa phương còn đang gặp khó khăn về cán bộ chuyên môn.

Bác sĩ Trịnh Đức Hiếu (công tác tại Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) được biệt phái đến Trạm Y tế xã Nam Hòa, cho biết: Ngay khi nhận nhiệm vụ, anh đã nhanh chóng hoà nhập môi trường làm việc mới để tham gia khám, tư vấn và điều trị bệnh cho người dân địa phương.

bac si tuyen tren chia lua cung y te co so thai nguyen hinh anh 1
Đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện lớn được biệt phái đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

"Bản thân luôn nỗ lực hết mình để phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở", bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Tại tuyến y tế cơ sở, sự có mặt của các bác sĩ tuyến trên đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống.

Bà Trần Thị Bích, ở xóm Phả Lý, xã Nam Hòa, cho biết: "Đội ngũ y, bác sĩ luôn tận tình thăm khám, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các dịch vụ y tế".

Không chỉ các cơ sở y tế trong tỉnh, nhiều bệnh viện đã chủ động tham gia hỗ trợ địa phương thông qua hoạt động biệt phái bác sĩ. Điển hình như Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã cử 5 bác sĩ về công tác tại các trạm y tế thuộc 4 xã còn nhiều khó khăn.

bac si tuyen tren chia lua cung y te co so thai nguyen hinh anh 2
Thái Nguyên đầu tư thiết bị y tế hiện đại góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn thông tin: "Trước khi thực hiện biệt phái, đơn vị đã phối hợp khảo sát nhu cầu thực tế của các trạm y tế để bố trí bác sĩ phù hợp với chuyên môn cần thiết. Mỗi đợt biệt phái kéo dài khoảng 3 tháng và được triển khai theo lộ trình đến năm 2030".

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến nay toàn tỉnh đã có 48 bác sĩ được biệt phái về công tác tại 35 xã, phường. Đội ngũ bác sĩ này đã và đang phát huy hiệu quả chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: "Từ ngày 1/4/2026, tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều đã có đủ 4 bác sĩ sau khi được tăng cường nhân lực từ các cơ sở y tế tuyến trên. Đây là điều kiện quan trọng giúp các trạm y tế nâng cao năng lực xử lý các tình huống và các ca bệnh phát sinh tại cơ sở".

Việc người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí, thời gian đi lại mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Chủ trương biệt phái bác sĩ về tuyến xã là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, hệ thống y tế cơ sở tại Thái Nguyên đang từng bước được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ cơ sở.

Hoàng Cường - CTV Triệu Thuần/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

"Đoàn tàu Bạch Mai" đầu tiên đưa hơn 500 y bác sĩ đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình
"Đoàn tàu Bạch Mai" đầu tiên đưa hơn 500 y bác sĩ đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình

VOV.VN - Sáng 26/6, chuyến tàu đặc biệt đưa hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình chính thức lăn bánh. Hành trình đầu tiên ghi dấu bằng những hình ảnh giản dị nhưng nhiều cảm xúc.

"Đoàn tàu Bạch Mai" đầu tiên đưa hơn 500 y bác sĩ đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình

"Đoàn tàu Bạch Mai" đầu tiên đưa hơn 500 y bác sĩ đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình

VOV.VN - Sáng 26/6, chuyến tàu đặc biệt đưa hơn 500 cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở Ninh Bình chính thức lăn bánh. Hành trình đầu tiên ghi dấu bằng những hình ảnh giản dị nhưng nhiều cảm xúc.

Bác sĩ làm ở BV Bạch Mai, Việt Đức Ninh Bình sẽ nhận thêm nhiều khoản tiền hỗ trợ
Bác sĩ làm ở BV Bạch Mai, Việt Đức Ninh Bình sẽ nhận thêm nhiều khoản tiền hỗ trợ

VOV.VN - Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một số khoản chi đặc thù với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Bác sĩ làm ở BV Bạch Mai, Việt Đức Ninh Bình sẽ nhận thêm nhiều khoản tiền hỗ trợ

Bác sĩ làm ở BV Bạch Mai, Việt Đức Ninh Bình sẽ nhận thêm nhiều khoản tiền hỗ trợ

VOV.VN - Ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ một số khoản chi đặc thù với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế về công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Sắp có tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình
Sắp có tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình

VOV.VN - Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

Sắp có tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình

Sắp có tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình

VOV.VN - Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục