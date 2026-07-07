Bác sĩ tuyến trên "chia lửa" cùng y tế cơ sở Thái Nguyên

Từ tháng 4/2026, ngành Y tế Thái Nguyên thực hiện biệt phái bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh. Đây được xem là giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực y tế cơ sở trong bối cảnh nhiều địa phương còn đang gặp khó khăn về cán bộ chuyên môn.

Bác sĩ Trịnh Đức Hiếu (công tác tại Khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) được biệt phái đến Trạm Y tế xã Nam Hòa, cho biết: Ngay khi nhận nhiệm vụ, anh đã nhanh chóng hoà nhập môi trường làm việc mới để tham gia khám, tư vấn và điều trị bệnh cho người dân địa phương.

Đội ngũ bác sĩ từ các bệnh viện lớn được biệt phái đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở

"Bản thân luôn nỗ lực hết mình để phục vụ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở", bác sĩ Hiếu chia sẻ.

Tại tuyến y tế cơ sở, sự có mặt của các bác sĩ tuyến trên đã góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại nơi sinh sống.

Bà Trần Thị Bích, ở xóm Phả Lý, xã Nam Hòa, cho biết: "Đội ngũ y, bác sĩ luôn tận tình thăm khám, kiểm tra sức khỏe và thực hiện các dịch vụ y tế".

Không chỉ các cơ sở y tế trong tỉnh, nhiều bệnh viện đã chủ động tham gia hỗ trợ địa phương thông qua hoạt động biệt phái bác sĩ. Điển hình như Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn đã cử 5 bác sĩ về công tác tại các trạm y tế thuộc 4 xã còn nhiều khó khăn.

Thái Nguyên đầu tư thiết bị y tế hiện đại góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ông Hoàng Xuân Sơn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn thông tin: "Trước khi thực hiện biệt phái, đơn vị đã phối hợp khảo sát nhu cầu thực tế của các trạm y tế để bố trí bác sĩ phù hợp với chuyên môn cần thiết. Mỗi đợt biệt phái kéo dài khoảng 3 tháng và được triển khai theo lộ trình đến năm 2030".

Theo Sở Y tế Thái Nguyên, đến nay toàn tỉnh đã có 48 bác sĩ được biệt phái về công tác tại 35 xã, phường. Đội ngũ bác sĩ này đã và đang phát huy hiệu quả chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Ông Đinh Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Thái Nguyên cho biết: "Từ ngày 1/4/2026, tất cả các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đều đã có đủ 4 bác sĩ sau khi được tăng cường nhân lực từ các cơ sở y tế tuyến trên. Đây là điều kiện quan trọng giúp các trạm y tế nâng cao năng lực xử lý các tình huống và các ca bệnh phát sinh tại cơ sở".

Việc người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại địa phương không chỉ giúp giảm chi phí, thời gian đi lại mà còn góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Chủ trương biệt phái bác sĩ về tuyến xã là hướng đi phù hợp trong giai đoạn hiện nay.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, hệ thống y tế cơ sở tại Thái Nguyên đang từng bước được củng cố, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Đây cũng là một trong những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ cơ sở.