Sắp có tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình

Theo đó, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Sau khi xuống ga Phủ Lý, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe ô tô trung chuyển đưa đón thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để bắt đầu ca làm việc. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày vận hành chính thức 26/6 sắp tới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, rà soát phương tiện cũng như bố trí nhân lực.

Các đơn vị quản lý hạ tầng hiện đang gấp rút kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát kỹ lưỡng các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ dọc tuyến Hà Nội – Phủ Lý. Đồng thời, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý cũng đang hoàn tất công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực đón trả khách và bãi gửi xe chuyên dụng nhằm mang lại sự tiện lợi, an tâm tối đa cho đội ngũ y bác sĩ.

Một số hình ảnh đoàn tàu PL1/PL2:

Tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

Tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Tàu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.

Tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22.

Tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Tàu sẽ vận hành chính thức từ 26/6/2026.

Các đơn vị quản lý hạ tầng hiện đang gấp rút kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường sắt để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức.

Các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý cũng bố trí khu vực đón trả khách và bãi gửi xe chuyên dụng nhằm mang lại sự tiện lợi, an tâm tối đa cho đội ngũ y bác sĩ.