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Sắp có tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sĩ giữa Hà Nội và Ninh Bình

Thứ Tư, 14:52, 24/06/2026
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VOV.VN - Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).

Theo đó, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Sau khi xuống ga Phủ Lý, toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế sẽ được bố trí xe ô tô trung chuyển đưa đón thẳng đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để bắt đầu ca làm việc. Chiều ngược lại, tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.

sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 1
Đoàn tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần

Để chuẩn bị tốt nhất cho ngày vận hành chính thức 26/6 sắp tới, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên khẩn trương hoàn thiện phương án khai thác, rà soát phương tiện cũng như bố trí nhân lực.

Các đơn vị quản lý hạ tầng hiện đang gấp rút kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường sắt, rà soát kỹ lưỡng các vị trí giao cắt giữa đường sắt và đường bộ dọc tuyến Hà Nội – Phủ Lý. Đồng thời, các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý cũng đang hoàn tất công tác chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bố trí khu vực đón trả khách và bãi gửi xe chuyên dụng nhằm mang lại sự tiện lợi, an tâm tối đa cho đội ngũ y bác sĩ.

Một số hình ảnh đoàn tàu PL1/PL2:

sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 2
Tàu tổ chức đón, trả khách tại 3 ga cố định bao gồm: ga Hà Nội, ga Giáp Bát và ga Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình).
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 3
Tàu mang số hiệu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 4
Tàu PL1/PL2 sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần.
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 5
Tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng đón khách tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22.
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 6
Tàu PL2 rời ga Phủ Lý lúc 17h20 và về đến ga Hà Nội lúc 18h30.
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 7
Tàu sẽ vận hành chính thức từ 26/6/2026.
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 8
Các đơn vị quản lý hạ tầng hiện đang gấp rút kiểm tra hành lang an toàn giao thông đường sắt để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức.
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 9
sap co tau chuyen dung dua don y, bac si giua ha noi va ninh binh hinh anh 10
Các ga Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý cũng bố trí khu vực đón trả khách và bãi gửi xe chuyên dụng nhằm mang lại sự tiện lợi, an tâm tối đa cho đội ngũ y bác sĩ.
tau1hn.jpg

Hà Nội giảm tần xuất tàu qua phố cà phê đường tàu, dừng tàu hàng nội đô

VOV.VN - Bộ Xây dựng và UBND TP Hà Nội thống nhất giảm tần suất tàu khách, dừng tàu hàng qua đoạn ga Hà Nội – Gia Lâm trong lộ trình bàn giao hạ tầng đường sắt. Việc điều chỉnh đồng nghĩa nhiều đoàn tàu sẽ không còn đi qua khu vực “phố cà phê đường tàu” gần cầu Long Biên, điểm check-in quen thuộc của du khách.

Phi Long/VOV.VN
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