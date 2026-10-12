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Bác sĩ vượt biển cứu ngư dân nghi bị nhồi máu cơ tim trên tàu cá ngoài khơi xa

Thứ Hai, 09:56, 12/10/2026
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VOV.VN - Một ngư dân trên tàu cá QNa 90298 TS bất ngờ tức ngực, khó thở, người tím tái khi đang hành nghề trên biển, nghi bị nhồi máu cơ tim. Tàu SAR 631 cùng 2 bác sĩ đã vượt biển, đưa bệnh nhân về Đà Nẵng cấp cứu an toàn.

Ngư dân nghi nhồi máu cơ tim giữa biển

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, cơ quan này mới cứu nạn thành công ngư dân Nguyễn Văn Hải, 57 tuổi, bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên tàu cá QNa 90298 TS tại vùng biển cách Đà Nẵng 292 hải lý về phía Đông Nam.

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Tàu SAR 631 rời cầu cảng Trung tâm tại Nha Trang đi cứu nạn

Trước đó, ngày 10/10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu cá QNa 90298 TS về tình trạng sức khỏe nguy kịch của ngư dân Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1969. Trong quá trình hành nghề trên biển, ông Hải bất ngờ xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở, người tím tái, nghi bị nhồi máu cơ tim. Thời điểm này, tàu cá đang hoạt động tại vùng biển khu vực Đà Nẵng, cách thành phố 292 hải lý về phía Đông Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm khẩn trương liên lạc, xác minh tình trạng bệnh nhân, đồng thời kết nối với Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tư vấn y tế. Đơn vị cũng phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các cơ quan liên quan triển khai phương án hỗ trợ ngư dân.

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Tàu cá có ngư dân gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Trước tình trạng bệnh diễn biến nghiêm trọng, có nguy cơ đe dọa tính mạng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, lúc 20h21 ngày 10/10, Trung tâm điều động tàu SAR 631 cùng 2 bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cấp cứu bệnh nhân.

Tàu SAR 631 đưa ngư dân về bờ cấp cứu

Đến 9h ngày 11/10, tàu SAR 631 tiếp cận tàu cá QNa 90298 TS. Lực lượng cứu nạn nhanh chóng đưa ngư dân Nguyễn Văn Hải sang tàu SAR 631 để các bác sĩ tiến hành chăm sóc y tế. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, lực lượng cứu nạn tổ chức đưa ngư dân về đất liền trong điều kiện khẩn trương, bảo đảm an toàn, nhằm giúp bệnh nhân sớm được cấp cứu chuyên sâu.

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Bệnh nhân đang được chăm sóc y tế trên tàu SAR 631

Đến 22h27 ngày 11/10, tàu SAR 631 đưa ông Hải về đến Đà Nẵng an toàn, bàn giao cho các cơ quan chức năng và gia đình. Bệnh nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu và điều trị. Việc cứu nạn thành công ngư dân nghi nhồi máu cơ tim cách Đà Nẵng 292 hải lý cho thấy vai trò quan trọng của lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải trong các tình huống cấp cứu y tế khẩn cấp trên biển, đặc biệt đối với những tàu cá hoạt động xa bờ.

Trong quá trình khai thác hải sản dài ngày, ngư dân cần chú trọng theo dõi sức khỏe, chủ động thông báo ngay cho lực lượng chức năng khi có sự cố và duy trì liên lạc thông suốt để được hỗ trợ kịp thời khi xảy ra tình huống nguy hiểm.

Văn Ngân/VOV.VN
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