Cứu khẩn cấp thuyền viên nước ngoài nguy kịch trên tàu hàng ở vùng biển phía Nam

Ngày 11/10, đại diện Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam) cho biết, đã triển khai cứu nạn khẩn cấp một thuyền viên nước ngoài bị bệnh nặng khi đang làm việc trên tàu RAMHAN, quốc tịch Quần đảo Marshall, số IMO 9668960, hoạt động trên vùng biển phía Nam Việt Nam.

Lực lượng chức năng tiếp cận tàu có. thuyền viên gặp nạn

Theo thông tin từ thuyền trưởng, thuyền viên Panjanathan Elanchezhiyan, sinh năm 1993, quốc tịch Ấn Độ, giữ chức danh sĩ quan máy 3, xuất hiện các triệu chứng sốt nóng lạnh, chóng mặt, huyết áp tăng cao, không chủ động được hành vi và sức khỏe rất yếu. Trước tình trạng bệnh nhân diễn biến nghiêm trọng, thuyền trưởng tàu RAMHAN đã phát tín hiệu đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam khẩn trương triển khai phương án cứu nạn, đồng thời kết nối tư vấn y tế, hướng dẫn tàu thực hiện các biện pháp cấp cứu ban đầu cho thuyền viên.

Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tiếp tục chuyển biến xấu, đòi hỏi phải nhanh chóng đưa người bệnh khỏi tàu để được chăm sóc y tế chuyên sâu. Dưới sự chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, lúc 8h48 ngày 11/10/2026, Trung tâm đã điều động tàu tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng SAR 273, thường trực tại Nha Trang, khẩn trương rời bến thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng sơ cứu thuyền viên ngay sau khi tiếp cận

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, lực lượng cứu nạn duy trì phối hợp với tàu RAMHAN và các cơ quan, đơn vị liên quan, nhanh chóng thực hiện những phương án cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, rút ngắn thời gian đưa bệnh nhân về bờ.

Đến 9h30 cùng ngày, tàu SAR 273 tiếp cận tàu RAMHAN và tổ chức chăm sóc y tế ban đầu cho thuyền viên bị bệnh. Sau khi hoàn tất các bước cần thiết, lực lượng cứu nạn đưa bệnh nhân rời tàu hàng, hành trình về bờ để chuyển giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục xử lý y tế.

Đến 10h54 ngày 11/10, tàu SAR 273 đưa bệnh nhân về đến cầu cảng Trung tâm tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đồng thời bàn giao cho đại diện chủ tàu và các cơ quan chức năng địa phương. Sau đó, thuyền viên Panjanathan Elanchezhiyan được đưa vào Bệnh viện tại Nha Trang để tiếp tục kiểm tra và điều trị.