Bãi rác Long Chánh (Đồng Tháp) ô nhiễm, người dân mòn mỏi chờ giải pháp

Thứ Bảy, 07:00, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN -  Hiện nay, nhiều bãi rác tại tỉnh Đồng Tháp đang trong tình trạng quá tải, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Tại bãi rác Long Chánh (phường Bình Xuân) người dân nhiều năm nay vẫn mòn mỏi chờ một giải pháp xử lý dứt điểm những tồn tại tại đây.

Bãi rác Long Chánh là một trong những điểm tập kết rác thải có quy mô lớn và tồn tại lâu đời tại tỉnh Đồng Tháp. Bãi rác này đã hoạt động hơn 20 năm, với diện tích gần 06 ha, là nơi tập kết rác thải hỗn hợp của 4 phường thuộc thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang trước đây gồm: Bình Xuân, Long Thuận, Gò Công và Sơn Quy. Mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận khoảng 100 tấn rác thải mới. Do chưa được xử lý triệt để nên lượng rác tồn đọng hiện lên đến khoảng 36.000-40.000 tấn. Điều đáng lo ngại là thời gian qua, tình trạng mùi hôi thối và nước rỉ rác từ bãi rác Long Chánh thường xuyên phát tán theo chiều gió, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất của người dân khu vực xung quanh.

Bãi rác Long Chánh ngày càng phình to và gây ô nhiễm môi trường rất nghiêm trọng

Bà Lê Thị Mỹ Lệ, người dân sống cạnh bãi rác Long Chánh bức xúc: “Tôi sống ở đây bị ảnh hưởng rất nhiều do mùi hôi thối từ bãi rác bốc sang. Nước thải do đóng đê gây ngập, nước đen từ bãi rác tràn qua làm hư lúa luôn. Hàng ngày chúng tôi phải hít thở mùi từ bãi rác rất nguy hiểm, mẹ con tôi bị bệnh hoài. Hôm trước xã có họp với cấp tỉnh và có hướng sẽ di dời bãi rác".

Ông Lê Văn Lộc, một trong hai hộ dân có ruộng lúa bị thiệt hại do nước thải từ bãi rác, tâm tư: "Mưa xuống, nước đen từ bãi rác chảy tràn ra ruộng tôi làm lúa chết hết. Ruồi thì bu kín người, sức khỏe chắc chắn đã bị ảnh hưởng. Không chỉ rác sinh hoạt mà cả nước hút hầm cầu cũng đổ về đây. Nói chung bãi rác này tập kết rất nhiều thứ".

Cây xanh cũng không sống nổi do nước đen từ bãi rác tràn qua

Ngoài ra, do lượng rác thải hỗn hợp ngày càng tăng trong khi công tác quản lý, vận hành chưa được quan tâm đúng mức nên tại bãi rác thường xuyên xảy ra cháy, nhất là vào mùa khô. Khói bụi phát sinh từ các vụ cháy gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân. Ông Nguyễn Văn Tèo, người chuyên thu gom phế liệu tại bãi rác Long Chánh kể lại: "Cứ vào nửa đêm thì ngọn lửa bốc cháy dữ lắm, cháy âm ỉ từ phía dưới rồi bùng lên. Có hôm lực lượng công ty đô thị phải đưa xe lên bơm nước chữa cháy rất vất vả".

Vào mùa khô, lửa bốc cháy thường xuyên từ bãi rác ảnh hưởng đến môi trường xung quanh

Bãi rác Long Chánh hiện do Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Gò Công quản lý và vận hành. Trước những bất cập kéo dài, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian qua chính quyền thành phố Gò Công và các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang trước đây đã đưa ra nhiều phương án xử lý, trong đó có chủ trương kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác thải.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vừa đến khảo sát bãi rác Long Chánh để cho chủ trương khắc phục vấn đề cháy và ô nhiễm môi trường tại đây

Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp vướng mắc liên quan đến quy định khoảng cách an toàn môi trường theo QCVN 01:2021 của Bộ Xây dựng, quy định khoảng cách tối thiểu từ khu xử lý rác đến công trình dân dụng phải từ 500m trở lên.

Riêng phương án đóng cửa bãi rác Long Chánh để chuyển rác về bãi rác Tân Lập (xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp) hiện vẫn chưa thể thực hiện. Ông Lê Phước Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Xuân, cho biết thêm: “Bãi rác Long Chánh hiện đã quá tải, chính quyền địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh cho phương án xử lý. Mới đây qua cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất Sở Tài chính bố trí vốn để hoàn thổ và đóng cửa bãi rác. Tuy nhiên, hiện chưa thể đóng cửa ngay vì phải chờ nhà máy xử lý rác tại bãi rác Tân Lập hoàn thiện mới đưa rác từ đây sang đó rồi đóng cửa".

Tỉnh Đồng Tháp đầu tư 6,6 tỷ đồng xây hàng rào bê tông bao bọc xung quanh để "bảo vệ" bãi rác Long Chánh

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực IV đang triển khai dự án xây dựng hàng rào bê tông bao quanh bãi rác Long Chánh với kinh phí khoảng 6,6 tỷ đồng nhằm hạn chế nước thải rò rỉ ra bên ngoài và kiểm soát lượng rác tập trung bên trong.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp cũng vừa đi trực tiếp khảo sát bãi rác Long Chánh để tìm giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm kéo dài tại khu vực này.

Bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm trầm trọng tại vùng Đồng Tháp Mười

VOV.VN - Thời gian gần đây, nhiều người dân ở khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) rất bức xúc trước tình trạng bãi rác thải của Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang ngày càng gây ô nhiễm môi trường nước, không khí nặng nề ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất. 

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: bãi rác Long Chánh ô nhiễm môi trường nước rỉ rác thành phố Gò Công Đồng Tháp cháy bãi rác rác thải sinh hoạt ảnh hưởng sức khỏe người dân xử lý rác thải đóng cửa bãi rác Long Chánh Bãi rác ô nhiễm từ bãi rác ô nhiễm nước
Nhiều hộ dân ở xã Kim Sơn, Đồng Tháp kêu trời vì đống rác to đùng gây ô nhiễm
VOV.VN - Hiện nay, nhiều hộ dân ven tỉnh lộ 870 thuộc Tổ 2, ấp Lộ Ngang, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, rất bức xúc vì điểm tập kết rác thải sinh hoạt ngày càng phình to và gây ô nhiễm trầm trọng. Trong khi đó, việc chậm "xử lý" vấn đề bất cập này của chính quyền địa phương đã gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân.

Trại chăn nuôi vịt gây ô nhiễm, "đảo lộn" cuộc sống của khu dân cư tại Đồng Tháp
VOV.VN - Khoảng 2 năm qua, nhiều hộ dân ở ấp Nhơn Hòa, xã Hòa Định, tỉnh Tiền Giang (cũ), nay là xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp, rất bức xúc khi mùi hôi tanh nồng nặc từ cơ sở chăn nuôi vịt có quy mô lớn tại đây làm đảo lộn cuộc sống và có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bãi rác ngày càng to dần, gây ô nhiễm làm "đảo lộn" cuộc sống khu dân cư
VOV.VN - Bãi rác lộ thiên tại ấp Bình Đông, xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là nơi tập kết rác thải sinh hoạt của nhiều địa phương ngày càng phình to, gây ô nhiễm không khí rất trầm trọng. Người dân tại khu dân cư này rất bức xúc vì mùi hôi đặc trưng từ bãi rác gây" đảo lộn" cuộc sống vốn rất yên bình

