Bán súng nhựa không rõ nguồn gốc, chủ tạp hóa bị phạt

Trước đó, nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, ngày 06/3/2026, Công an xã Ba Bể phối hợp tổ liên ngành kiểm tra các cơ sở tạp hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng tạp hóa của bà T.T.L (trú tại thôn Pác Nghè) có hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gồm nhiều khẩu súng nhựa và 68 hộp sáp đồ chơi. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định.

Tổ kiểm tra tiến hành làm việc tại cửa hàng bà T.T.L

Công an xã Ba Bể mời chủ cơ sở đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính. Ngày 16/3/2026, UBND xã Ba Bể ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh đối với bà T.T.L với số tiền 400.000 đồng về hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Qua vụ việc, lực lượng công an khuyến cáo các hộ kinh doanh cần tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, đặc biệt về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, niêm yết giá và chất lượng sản phẩm.

Việc chấp hành đúng quy định không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.