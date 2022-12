Băng tuyết phủ trắng xóa ở rừng biên giới Nghệ An

Trong lúc đi tuần tra dọc đường biên, cơ quan chức năng ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã phát hiện băng tuyết phủ trắng các cành cây. Nhiệt độ ở thời điểm này khoảng xuống dưới 0 độ C.

Băng tuyết phủ trắng xóa trên các cánh rừng ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Một cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, sáng sớm cùng ngày, cán bộ đơn vị đi tuần tra, làm việc trên rừng thì bất ngờ phát hiện ở khu vực rừng biên giới đã xuất hiện băng tuyết.

Vị trí khu rừng xuất hiện băng tuyết là khu L10 đường biên giới, đỉnh Phù Xai Lai Leng, cách trạm biên phòng Buộc Mú khoảng 1km. Khu vực này thuộc địa bàn xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cao hơn mực nước biển khoảng 1.900 mét.

Băng tuyết phủ trắng xóa những cành cây.

Những ngày qua, nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xuống thấp, lạnh giá. Đặc biệt tại khu vực các huyện biên giới nhiệt độ đã xuống thấp có lúc gần 0 độ C.

Đến sáng 18/12, nhiệt độ có lúc xuống -4 độ C. Nhiệt độ xuống thấp khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng. Các loại cây trồng, vật nuôi cũng bị ảnh hưởng. Đến gần trưa 18/12, nhiệt độ bắt đầu tăng lên khoảng 10 độ C. Tuy nhiên, ở khu vực đường biên, nhiều vị trí nhiệt độ vẫn thấp và vẫn có băng tuyết.

Nhiệt độ xuống dưới 0 độ C tại trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú.

Nhiệt độ đo được tại trạm kiểm soát Biên phòng Buộc Mú, Đồn Biên phòng Na Ngoi, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ C. Vì thế nên băng tuyết phủ 1 lớp trên cây cỏ tại khu vực đường tuần tra biên giới trạm kiểm soát biên phòng Buộc Mú, đồn biên phòng Na Ngoi, bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Cây cối đóng băng, đẹp lung linh.

Các đơn vị thuộc bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An ngoài việc triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến công tác, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời cũng cử các tổ công tác xuống địa bàn đóng quân, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân các biện pháp phòng chống, tránh rét cho người và vật nuôi.

Đây là lần thứ 3 tại khu vực này xuất hiện băng tuyết trắng xóa.

Được biết, khu vực rừng biên giới xã Na Ngoi xuất hiện băng tuyết lần đầu vào năm 2016. Ít năm sau, khu vực này tiếp tục xuất hiện băng tuyết. Đây là lần thứ 3 băng tuyết xuất hiện ở khu vực rừng biên giới xã Na Ngoi./.