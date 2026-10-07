Báo cáo phương án mở rộng cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ lên 4 làn hoàn chỉnh

Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, làm rõ phương án đầu tư mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Đề xuất mở rộng hơn 40 km cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ sẽ được mở rộng từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 4 làn xe hoàn chỉnh theo quy hoạch, đồng thời bổ sung làn dừng khẩn cấp liên tục.

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ giai đoạn 1 được đưa vào khai thác từ tháng 6/2025 với quy mô 4 làn xe hạn chế, bề rộng nền đường khoảng 17m. Trong phương án mới, nhà đầu tư đề xuất mở rộng tuyến lên 4 làn xe hoàn chỉnh, với bề rộng nền đường 24,75m. Tổng chiều dài tuyến được đề xuất mở rộng hơn 40km.

Đáng chú ý, phương án được lựa chọn là mở rộng về phía bên trái tuyến hiện hữu. Theo Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập, việc lựa chọn hướng mở rộng này nhằm hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng, đồng thời giảm việc phải phá dỡ các công trình hiện hữu dọc tuyến.

Việc mở rộng cũng hướng tới hoàn thiện các hạng mục theo quy mô quy hoạch, đáp ứng yêu cầu khai thác tuyến cao tốc với 4 làn xe hoàn chỉnh và làn dừng khẩn cấp liên tục. Bên cạnh việc mở rộng mặt đường, trong phạm vi dự án, nhà đầu tư đề xuất đầu tư hệ thống giao thông thông minh đồng bộ trên toàn tuyến.

Theo đề xuất, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 3.500 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2030.

Phương án này được đưa ra trong bối cảnh tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đã được đưa vào khai thác, tạo kết nối giao thông quan trọng giữa Tuyên Quang với Phú Thọ và mạng lưới đường cao tốc khu vực phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ trước ngày 30/12/2026

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản chấp thuận Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập là nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo phương thức PPP.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, trong quá trình lập đề xuất dự án, nhà đầu tư phải chịu mọi rủi ro và chi phí liên quan. Đáng chú ý, nhà đầu tư không được Nhà nước thanh toán trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP không được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc dự án PPP không lựa chọn được nhà đầu tư để triển khai.

Quy định này nhằm xác định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, lập và hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo phương thức PPP. Bộ Xây dựng yêu cầu nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án trước ngày 30/12/2026.

Như vậy, phương án được Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập báo cáo Bộ Xây dựng tập trung vào việc mở rộng tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ hiện hữu lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục. Trong đó, việc mở rộng sang bên trái tuyến được nhà đầu tư lý giải nhằm hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và giảm phá dỡ các công trình hiện hữu. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 theo phương thức PPP.