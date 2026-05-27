Bảo đảm an toàn khai thác cảng hàng không trong thời tiết nắng nóng

Chiều 27/5, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng đã tới thăm hỏi, động viên người lao động và kiểm tra hoạt động khai thác tại sân bay cửa ngõ của Thủ đô trong giai đoạn cao điểm nắng nóng hè 2026.

Những ngày cuối tháng 5, Hà Nội đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, nhiệt độ bề mặt bê tông liên tục ở mức rất cao, có thời điểm ghi nhận tới 78 độ C, gây áp lực lớn lên hoạt động khai thác cũng như điều kiện làm việc của người lao động.

Tại buổi làm việc, ông Uông Việt Dũng ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của các đơn vị, cán bộ, nhân viên đang làm việc tại sân bay Nội Bài để duy trì hoạt động khai thác an toàn, thông suốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ngành hàng không có đặc thù nhiều vị trí phải làm việc trực tiếp ngoài trời, chịu tác động lớn từ thời tiết cực đoan. Vì vậy, các đơn vị cần đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người lao động, đồng thời siết chặt các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

“Các đơn vị cần vừa duy trì hoạt động khai thác ổn định, vừa bám sát tình hình sức khỏe của cán bộ, nhân viên; chủ động hỗ trợ cả về thể chất lẫn tinh thần; bảo đảm cân đối thời giờ làm việc, nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cục trưởng Uông Việt Dũng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình khai thác; tăng cường phòng ngừa nguy cơ cháy nổ; xây dựng sẵn phương án ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết diễn biến cực đoan sau nắng nóng.

“Mục tiêu cao nhất là bảo đảm sức khỏe và an toàn cho người lao động. Mong rằng các cán bộ, nhân viên tiếp tục giữ nghiêm kỷ luật, duy trì tuyệt đối an toàn trong khai thác”, ông Dũng nói.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Tô Tử Hà - Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng nhiều phương án ứng phó với thời tiết nắng nóng và các điều kiện thời tiết cực đoan nhằm bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, liên tục.

Cảng đã quán triệt tới toàn bộ người lao động, đặc biệt là lực lượng làm việc ngoài trời, tuân thủ đầy đủ các quy định về bảo hộ lao động; đồng thời bảo đảm chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý.

Cùng với đó, đơn vị sẽ điều chỉnh, giảm tối đa thời gian làm việc ngoài trời khi điều kiện cho phép; bổ sung nước bù điện giải nhằm phòng tránh kiệt sức cho người lao động. Lực lượng y tế cũng được bố trí thường trực, sẵn sàng cung cấp thuốc cơ bản và thuốc chống say nắng.

Cục trưởng Uông Việt Dũng tặng quà, thăm hỏi, động viên người lao động tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài trong đợt nắng nóng cao điểm hè 2026.

Đáng chú ý, theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, công tác bảo đảm nguồn điện cho sân bay - công trình an ninh trọng điểm quốc gia - đã được rà soát kỹ lưỡng.

“Hiện nay, Cảng được cấp điện từ 4 đường điện cao thế, bảo đảm duy trì hoạt động ổn định. Ngoài ra, hệ thống điện dự phòng luôn sẵn sàng cung cấp điện liên tục cho các hệ thống trọng yếu khi xảy ra sự cố”, ông Hà cho biết.

Cục trưởng Uông Việt Dũng yêu cầu các đơn vị cần đặc biệt quan tâm, chia sẻ với người lao động, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các yếu tố an toàn trong quá trình khai thác.

Trong khi đó, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc thông tin, đơn vị đã thành lập 3 đoàn kiểm tra nhằm giám sát công tác bảo đảm an toàn khai thác và điều kiện làm việc cho người lao động trong giai đoạn nắng nóng cao điểm.

“Các đơn vị hoạt động tại cảng đã có nhiều nỗ lực duy trì dây chuyền vận chuyển, khai thác thông suốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đáng chú ý, thời gian qua không xảy ra sự cố liên quan đến công tác bảo đảm an toàn”, ông Phương cho hay.