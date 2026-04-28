Bảo đảm an toàn khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Theo đại diện Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam, công tác chuẩn bị cho việc vận hành tuyến cao tốc đã được triển khai đồng bộ. Các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đã bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị tại các đoạn tuyến được giao quản lý, phục vụ công tác vận hành. Trên toàn tuyến, lực lượng chức năng được bố trí trực chốt tại nhiều vị trí nhằm hướng dẫn, điều tiết giao thông. Đồng thời, các phương tiện, máy móc cũng được chuẩn bị sẵn sàng để kịp thời xử lý các tình huống sự cố có thể xảy ra.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Đặc biệt, tại các điểm nút giao, vị trí nhập làn và tách làn cao tốc, những khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên đã được tăng cường để hỗ trợ, hướng dẫn lái xe trong thời gian đầu khai thác.

Đại diện Khu Quản lý đường bộ III cho biết, đơn vị đã ban hành các văn bản chỉ đạo, trong đó có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án phục vụ ngày đầu đưa tuyến vào vận hành. Bên cạnh đó, các Ban Quản lý dự án cũng đã có thông báo về kế hoạch khai thác.

Đối với công tác cứu hộ, cứu nạn, các phương tiện chuyên dụng và lực lượng ứng trực đã được bố trí đầy đủ dọc tuyến. Các phương án phòng cháy, chữa cháy cũng được triển khai tại các khu vực trung tâm, sẵn sàng xử lý khi có tình huống phát sinh. Ngoài cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đơn vị còn chuẩn bị điều kiện tốt để vận hành các tuyến cao tốc khác tại miền Trung dự kiến đưa vào khai thác vào trưa ngày 29/4.

Ông Nguyễn Phương Nam, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ III cho biết: “Lực lượng chức năng còn phối hợp với Cảnh sát giao thông, ngành y tế và các đơn vị liên quan để xây dựng phương án xử lý các tình huống khẩn cấp, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Riêng đối với các hầm trên tuyến, đặc biệt là những hầm dài, công tác bảo đảm an toàn được tăng cường hơn nữa. Lực lượng điều tiết, ứng trực được bố trí thường xuyên nhằm kịp thời xử lý sự cố, do trong thời gian đầu khai thác, người tham gia giao thông có thể còn bỡ ngỡ, chưa quen với điều kiện lưu thông trên cao tốc”.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn sẵn sàng thông xe.

Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 11 giờ 30 phút ngày mai (29/4/2026). Đoạn tuyến chính được đưa vào khai thác dài khoảng 88 km, từ Km1050 (kết nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi) đến Km1138 (tiếp giáp dự án Hoài Nhơn – Quy Nhơn). Dự án khởi công từ tháng 1/2023, đến nay đã hoàn thành các hạng mục chính, trong đó có 3 hầm lớn là Đức Phổ, Huân Phong và Bình Đê.

Tuyến cao tốc có quy mô giai đoạn phân kỳ 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ; giai đoạn hoàn chỉnh đạt tiêu chuẩn cao tốc cấp 120, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trên tuyến bố trí 6 nút giao liên thông, trong đó 5 nút được đưa vào khai thác gồm: Nghĩa Giang, tỉnh lộ 624B, Quốc lộ 24, Sa Huỳnh và Hoài Nhơn; riêng nút giao Đức Phổ chưa vận hành.

Theo phương án tổ chức giao thông được phê duyệt, phương tiện lưu thông trên tuyến chính được phép chạy tối đa 90 km/giờ đối với xe con, xe tải dưới 3,5 tấn và xe khách dưới 29 chỗ; 80 km/giờ đối với xe khách giường nằm và các phương tiện khác; tốc độ tối thiểu 60 km/giờ. Tại các nhánh nút giao, tốc độ tối đa 50 km/giờ theo biển báo.

Các phương tiện di chuyển theo trục Bắc – Nam hoặc ngược lại đi trên 2 làn xe bên phải theo chiều lưu thông, kết nối qua các nút giao để ra vào Quốc lộ 1A, Quốc lộ 24 và các tỉnh lộ. Riêng nút giao Đức Phổ hiện chưa khai thác, lái xe cần lưu ý khi lựa chọn lộ trình.

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc chưa thu phí. Trên tuyến có 1 trạm thu phí tại Km1050+600 phục vụ thu phí khép kín với cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.