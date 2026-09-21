Báo động đỏ nội viện cứu sống bệnh nhân nam bị hai thanh sắt xuyên thấu

Bệnh nhân nam bị hai thanh sắt xuyên thấu qua đùi tên L.H.K. (sinh năm 1986, ở TP Cần Thơ) được tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 18/9/2026 trong tình trạng có hai thanh sắt xuyên qua cơ thể.

2 thanh sắt được lấy ra khỏi người bệnh nhân

Thông tin từ gia đình, trước đó bệnh nhân điều khiển xe máy và không may bị ngã vào khu vực công trường đang xây dựng. Người dân địa phương đã hỗ trợ cắt các thanh sắt, đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Sau khi được sơ cứu, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân có nhiều tổn thương phức tạp do thanh sắt đâm xuyên qua 2 đùi. Một thanh sắt xuyên từ đùi phải xuyên bụng lên hông trái, thanh sắt còn lại xuyên mặt ngoài đùi trái thấu xuống đùi phải.

Trước tình trạng tổn thương nghiêm trọng, phức tạp, các bác sĩ khoa Cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện, hồi sức, truyền máu, giảm đau,… Các chuyên khoa Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Huyết học và Gây mê hồi sức được huy động để phẫu thuật, 20 phút sau khi nhập viện bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng phẫu thuật.

Tại phòng phẫu thuật, theo trình tự ê-kíp Ngoại Tổng hợp tiến hành thám sát ổ bụng và rút thanh sắt. Kết quả ghi nhận có dịch tiêu hóa trong ổ bụng, dị vật gây thủng ruột non và rách mạc nối lớn. Sau khi đánh giá tình trạng tổn thương phức tạp, các bác sĩ chuyển sang phẫu thuật mở. Kiểm tra toàn bộ các quai ruột, ê-kíp phát hiện vị trí thủng ruột non. Tiến hành cắt đoạn ruột non tổn thương, nối phục hồi lưu thông đường tiêu hóa, rửa sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu.

Kế tiếp ê-kíp Chấn thương chỉnh hình, thực hiện xử trí các tổn thương vùng đùi và rút dị vật. Tại đùi phải, bệnh nhân có vết thương xuyên thấu mặt ngoài 1/3 giữa đùi, kích thước khoảng 4 x 4 cm, bờ nham nhở. Các bác sĩ xử lý tổn thương, làm sạch và băng kín. Phẫu thuật viên tiến hành cắt lọc phần cơ dập nát, hoại tử, rửa sạch vết thương và đặt dẫn lưu.

Sau khoảng 01 giờ 20 phút, ca phẫu thuật kết thúc thành công. Bệnh nhân được chuyển về hồi sức ngoại để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sáng ngày 21/9/2026 tình trạng bệnh nhân ổn định, tiếp xúc tốt, không sốt, vết mổ khô, bụng mềm đang được các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp tiếp tục theo dõi và chăm sóc.

Sau phẫu thuật, hiện bệnh nhân nam đang nằm tại khoa Ngoại Tổng hợp để bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc

Từ trường hợp tai nạn trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi xảy ra tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể không tự ý rút dị vật ra khỏi cơ thể, bởi thao tác này có thể làm tổn thương mạch máu, cơ quan nội tạng hoặc gây chảy máu ồ ạt. Cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường an toàn, cố định dị vật, kịp thời chuyển người bệnh đến tuyến cơ sở y tế có sự phối hợp đa chuyên khoa trong phẫu thuật, hồi sức chuyên sâu để được xử trí an toàn.