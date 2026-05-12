  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cứu sống bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên thành bụng ở Cần Thơ

Thứ Ba, 17:12, 12/05/2026
VOV.VN - Ngày 12/5, các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân bị đinh kim loại xuyên qua thành bụng khi sử dụng máy bắn đinh cầm tay tại nhà, đây là thiết bị khá phổ biến trong sinh hoạt gia đình.

Bệnh nhân là nam tên N.V.T. (sinh năm 1995, ở TP. Cần Thơ), nhập viện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vào lúc 19 giờ 58 phút ngày 04/5 với tình trạng vết thương bụng 02mm, vùng cạnh dưới rốn bên trái không chảy máu, đau nhẹ. Theo lời kể, trong lúc sử dụng máy bắn đinh cầm tay, một cây đinh đã xuyên qua thanh thép và đi vào ổ bụng.

Qua thăm khám và chụp cắt lớp vi tính có cản quang, các bác sĩ ghi nhận dị vật cản quang nằm trong mô mềm cơ thắt lưng bên trái, cạnh đốt sống L5, kích thước khoảng 4x4x39mm. Trước tính chất phức tạp của tổn thương, các bác sĩ của bệnh viện đã tiến hành hội chẩn đa chuyên khoa gồm: Ngoại Tổng hợp, Chấn thương chỉnh hình, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Ngoại Thận – Tiết niệu, Ngoại thần kinh  và Gây mê hồi sức… Sau hội chẩn, bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cấp cứu .

Nhiều ê-kíp thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

Theo trình tự ê-kíp thứ nhất (Trung tâm Chấn thương chỉnh hình) đã nhanh chóng xác định và phẫu thuật lấy thành công dị vật là một cây đinh kim loại dài khoảng 04cm nằm ở cơ thắt lưng chậu trái. Thời gian mở thành bụng và lấy dị vật diễn ra chỉ trong khoảng 20 phút.

Ngay sau đó, ê-kíp khoa Ngoại Tổng hợp tiến hành phẫu thuật thám sát ổ bụng để đánh giá các tổn thương liên quan. Kết quả ghi nhận một đoạn mạc treo đại tràng xuống dài khoảng 05cm bị viêm đỏ. Các cơ quan khác như dạ dày, ruột non và đại tràng không phát hiện tổn thương. Dị vật được xác định đã đi xuyên qua mạc treo ruột non và mạc treo đại tràng trước khi dừng lại ở cơ thắt lưng chậu. Bệnh nhân được bơm rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu theo dõi.

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, vết mổ khô, được chỉ định xuất viện.

Dị vật cản quang trên phim Xquang

BS.CKII Cao Quốc Việt, Trưởng ê-kíp phẫu thuật khoa Ngoại Tổng hợp cho biết, đinh đã đi xuyên ổ bụng nhưng “lọt” qua các quai ruột chỉ gây tổn thương mạc treo ruột rồi dừng ở cơ thắt lưng chậu là rất hiếm gặp, phần lớn trường hợp này sẽ gây thủng nhiều lỗ trên đường đi xuyên qua ổ bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo, máy bắn đinh cầm tay là thiết bị cơ khí có lực bắn mạnh, thường được sử dụng trong xây dựng, sửa chữa nhà cửa và chế tác nội thất. Để phòng tránh tai nạn, người dân cần kiểm tra kỹ thiết bị trước khi sử dụng, hướng máy về phía không có người, mang kính bảo hộ và trang phục phù hợp khi thao tác. Đặc biệt, không nên sử dụng máy bắn đinh trong không gian chật hẹp, gần vật liệu kim loại cứng vì đinh có thể bật ngược hoặc xuyên lệch hướng gây nguy hiểm.

Các ê-kíp mở thành bụng và lấy dị vật cứu sống bệnh nhân

Các các sĩ cũng lưu ý, khi xảy ra tai nạn do dị vật xuyên vào cơ thể, người dân tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại chỗ vì có thể làm tổn thương mạch máu và gây chảy máu ồ ạt. Người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được đánh giá bằng các phương pháp hiện đại và xử trí kịp thời. Ngoài ra, người dân cần trang bị kiến thức an toàn lao động và thận trọng khi sử dụng các thiết bị cơ khí trong gia đình để tránh những sự cố đáng tiếc.

Vụ ngộ độc nấm ở Sơn La, 1 người được xuất viện

VOV.VN - Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, trong 4 người nhập viện do ngộ độc nấm tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, ông Lò Văn Mớ vừa được xuất viện. 3 bệnh nhân còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, sức khỏe tạm ổn định.

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Bữa cơm nào cũng có ớt: Phát hiện mới cách làm tăng lợi ích gấp hàng trăm lần

Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

