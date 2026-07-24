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Bão Noul giật cấp 12, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam

Thứ Sáu, 14:18, 24/07/2026
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VOV.VN - Chiều 24/7, bão Noul tiếp tục mạnh lên khi tiến gần khu vực Bắc Biển Đông. Dự báo bão chủ yếu hướng về tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam, nhưng vùng biển phía Đông Bắc Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh, sóng lớn và biển động dữ dội.

Bão Noul mạnh lên, ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 24/7, tâm bão NOUL ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 122,6 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc.

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Dự báo hướng đi của bão Noul

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 12. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 13h ngày 25/7, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm lên cấp 10-11, giật cấp 13. Tâm bão nằm trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 430km về phía Đông Đông Nam.

Đến 13h ngày 26/7, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h, đi vào khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và suy yếu dần xuống cấp 8-9, giật cấp 11.

Đến 1h ngày 27/7, bão tiếp tục suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp trên khu vực phía Đông tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Theo dự báo hiện tại, bão Noul chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có xác suất trên 80% đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động dữ dội. Khu vực xung quanh có sóng cao 3,0-5,0m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có nguy cơ chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

PV/VOV.VN
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