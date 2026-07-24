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Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão Noul, cách Luzon (Philippines) 210 km

Thứ Sáu, 08:48, 24/07/2026
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VOV.VN - Hồi 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 23/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul.

Hồi 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Ap thap nhiet doi manh len thanh bao noul, cach luzon philippines 210 km hinh anh 1
Đường đi và vị trí của bão Noul

Dự báo lúc 7h ngày 25/7, bão Noul di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm ở vào khoảng 20,6N-119,0E; trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

7 giờ ngày 26/7, bão Noul di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm ở vào khoảng 22,6N-115,7E; trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Cường độ bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13.

7 giờ ngày 27/7, bão Noul di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h và và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực nguy hiểm ở vào khoảng 25,8N-114,0E; trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Từ 72–96 giờ tới, áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão Noul) di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, với tốc độ 15–20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão Noul, từ chiều tối ngày 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao 4,0-6,0m. Biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

PV/VOV.VN
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