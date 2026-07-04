Bão số 1 áp sát Bạch Long Vĩ, Quảng Ninh - Hải Phòng khẩn trương ứng phó

Bão số 1 áp sát Cô Tô, Quảng Ninh khẩn trương sơ tán người dân

Theo phóng viên Vũ Miền/VOV-Đông Bắc: Trước ảnh hưởng của bão số 1, đến sáng 4/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện mưa nhỏ trên diện rộng. Chủ động ứng phó với diễn biến của bão, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống tại các địa bàn dự kiến chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão như Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 10h40 ngày 4/7, tâm bão số 1 cách đảo Cô Tô khoảng 50km. Sức gió mạnh nhất ghi nhận tại đảo là cấp 5–6; tại khu vực miền Đông của tỉnh, lượng mưa phổ biến khoảng 57mm.

Các lực lượng phòng chống thiên tai xã Đường Hoa đi kiểm tra việc neo đậu, tránh trú bão của tàu thuyền tại âu tàu Tiến Tới. (Nguồn ảnh: Đinh Hùng)

Trước diễn biến của thời tiết, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng, chống bão; triển khai chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; yêu cầu các chủ phương tiện neo đậu tàu thuyền đúng quy định, bảo đảm an toàn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ cứu hộ, cứu nạn cũng được triển khai sẵn sàng. Đồng thời, các phương án sơ tán người dân tại khu vực nguy hiểm đã được xây dựng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết.

Đến sáng nay, tất cả các phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh đã về nơi tránh trú an toàn. (Nguồn ảnh: Đinh Hùng)

Ông Hoàng Hải Long, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 cho biết: "Hiện nay, phường Móng Cái 1 đã xây dựng phương án phòng, chống bão; kêu gọi các tàu thuyền về nơi tránh trú đảm bảo an toàn. Đoàn công tác đã đi kiểm tra các nguy cơ xung yếu trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân và 485 tàu thuyền đã về nơi tránh trú an toàn; 86 hộ dân tại nguy cơ xung yếu, chúng tôi cũng đã huy động để di tản người dân về những nơi nhà văn hóa, các trường học để đảm bảo an toàn cho người dân. Thực hiện phương châm bốn tại chỗ, địa bàn đã kiện toàn Ban chỉ đạo chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư sẵn sàng ứng phó tình huống xấu xảy ra".

Chỉ đạo tại khu vực miền Đông – nơi được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Công yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Trong bối cảnh mưa lớn được dự báo có thể kéo dài và diễn biến bão còn phức tạp, các đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ; tiếp tục rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở và các công trình xung yếu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng sơ tán dân và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, quyết tâm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.

Bạch Long Vĩ gió giật cấp 9, toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Theo phóng viên Thanh Nga/VOV- Đông Bắc: Trước diễn biến của bão số 1, thành phố Hải Phòng đang triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", trong đó đặc khu Bạch Long Vĩ, địa phương nằm gần tâm bão nhất đã hoàn tất việc đưa toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu Bạch Long Vĩ thiết lập 2 sở chỉ huy trực chiến liên tục để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh

Đến gần trưa nay (4/7), tại đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, kèm mưa nhỏ đến mưa vừa. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đặc khu, toàn bộ 136 tàu thuyền trong vùng ảnh hưởng của gió bão đã neo đậu an toàn trong âu cảng; trong đó có 20 phương tiện nhỏ đã được cẩu kéo lên bờ. Hiện không còn tàu cá hoạt động trong phạm vi 15 hải lý quanh đảo.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ cho biết: Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đặc khu đã thiết lập 02 sở chỉ huy trực chiến liên tục để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Chính quyền đặc khu và các lực lượng quân sự, biên phòng, công an duy trì trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt diễn biến thời tiết và sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

"Đối với các tàu thuyền đang hoạt động trên khu vực Bạch Long Vĩ, chúng tôi đã kêu gọi toàn bộ tàu thuyền trên biển vào tránh trú bão an toàn trong âu cảng. Đối với hạ tầng cơ sở trên địa bàn, chúng tôi đã triển khai chằng chống nhà cửa, kho bãi và chuẩn bị phương án di dời dân cư trong trường hợp gió bão lớn đổ bộ vào đảo. Về lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, đặc khu đã có phương án bảo đảm đầy đủ để đáp ứng yêu cầu ứng phó với bão", ông Đông nói.

Đặc khu Bạch Long Vĩ sáng 4/7, trước bão số 1

Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, đến thời điểm này, lực lượng Biên phòng đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.600 phương tiện với trên 4.400 lao động về diễn biến của bão và hướng dẫn vào bờ tránh trú bão an toàn, không có phương tiện mất liên lạc. Tại đảo Cát Bà (đặc khu Cát Hải), toàn bộ khách du lịch đã được bố trí nơi lưu trú an toàn; tại Đồ Sơn, chính quyền và lực lượng chức năng phường cũng đã hỗ trợ chỗ nghỉ cho hơn 500 du khách, đồng thời yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động vui chơi, giải trí trên biển.

Lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương, đặc biệt là các địa phương ven biển rà soát kỹ các phương án ứng phó, triển khai nghiêm Công điện số 05 của Chủ tịch UBND thành phố với tinh thần chủ động ở mức cao nhất, lường trước các kịch bản xấu nhất, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng người dân, bảo vệ hệ thống đê điều, công trình hạ tầng, sản xuất nông nghiệp và sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.