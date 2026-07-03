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Bão số 1 cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) 240km, sức gió giật cấp 11

Thứ Sáu, 21:57, 03/07/2026
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VOV.VN - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều tối 3/7, bão số 1 đã đi vào khu vực phía Nam của đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Vị trí tâm bão ở khoảng 18.9 độ Vĩ Bắc; 109.6 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 240km, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 340km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất: Cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11. Theo bản tin cập nhật lúc 21h của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

bao so 1 cach dac khu bach long vi hai phong 240km, suc gio giat cap 11 hinh anh 1
Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới)

Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi; từ đêm 03/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Nguy cơ: Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động rất mạnh. Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên. Nguy cơ: Từ chiều 04/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m. Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Tại khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, nguy cơ: Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.

PV/VOV.VN
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