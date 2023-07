Bão số 1 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc

Về cơn bão số 1 trên Biển Đông, hồi 16h ngày 15/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo 24-72 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Từ 72-96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của bão số 1, Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 13. Biển động rất mạnh.

Vùng biển phía phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 4,0-6,0m.

Dự báo thời tiết ngày 16/7:

Hà Nội

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng Điện Biên - Lai Châu ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng Điện Biên - Lai Châu 32-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.