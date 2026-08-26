Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 7h ngày 26/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 8h00 ngày 26/8/2026.

Trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 20-25km/h. Đến khoảng 19h ngày 26/8, vị trí áp thấp ở khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực nguy hiểm được xác định ở phía Bắc vĩ tuyến 20 độ Vĩ Bắc, từ 110-112 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông.

Về tác động của áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông trong ngày hôm nay còn có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.