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Bão số 4 suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần

Thứ Tư, 14:59, 26/08/2026
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VOV.VN - Chiều 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 4 đã thành vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h, vị trí vùng áp thấp ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông.

Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6, dưới 39 km/h.

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc, sau đó suy yếu và tan dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là tin cuối cùng về cơn bão số 4.

Thu Hằng/VOV.VN
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