Thái Nguyên khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền chiều 25/8

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm 4 người đàn ông, độ tuổi từ 23 đến 43, cùng trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, đi đánh cá tại khu vực đập Tân Thái trên sông Linh Nham, một phụ lưu của sông Cầu, đoạn tiếp giáp các xã Đồng Hỷ và Văn Hán.

Lực lượng chức năng và các đội cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: FB ATK Thủ đô gió ngàn

Trong quá trình đánh cá, chiếc thuyền không may bị lật. Một người dạt vào bờ, được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu; 3 người còn lại mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Đến 0h ngày 26/8, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai trong điều kiện trời đổ mưa nặng hạt. Những ngày qua, trên địa bàn Thái Nguyên có mưa lớn kéo dài, nước sông chảy xiết cũng gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.