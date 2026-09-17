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Bào thai 26 tuần được nong van tim ngay trong bụng mẹ

Thứ Năm, 18:43, 17/09/2026
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VOV.VN - Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa phối hợp can thiệp tim cho thai nhi 26 tuần tuổi. Đây là ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 được thực hiện tại TP.HCM.

Thai phụ 29 tuổi, ngụ Nghệ An, mang thai lần đầu. Các lần khám thai và xét nghiệm sàng lọc trước sinh trong 3 tháng đầu chưa ghi nhận bất thường. Đến tuần thai thứ 25, siêu âm phát hiện thai nhi không lỗ van động mạch phổi, vách liên thất kín, hở van ba lá nặng và thiểu sản thất phải mức độ trung bình.

Trước tình trạng tim bẩm sinh nặng, ngày 15/9, hai bệnh viện tổ chức hội chẩn khẩn. Các bác sĩ nhận định thai nhi vẫn còn thời điểm phù hợp để can thiệp, nhưng nếu tiếp tục trì hoãn, thất phải có nguy cơ thiểu sản nặng hơn và có thể mất cơ hội can thiệp trong bào thai.

Ê-kíp thống nhất nong van động mạch phổi nhằm khơi thông dòng máu từ thất phải lên động mạch phổi, hạn chế quá trình thiểu sản và tăng cơ hội để trẻ có tuần hoàn hai thất sau khi chào đời.

bao thai 26 tuan duoc nong van tim ngay trong bung me hinh anh 1
Ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 thành công tốt đẹp sau 90 can thiệp 

Sau khi gia đình đồng thuận, hai bệnh viện phối hợp chuẩn bị các ê-kíp sản khoa, tim mạch nhi, sơ sinh, gây mê và hồi sức cho ca can thiệp.

Lúc 8 giờ 30 ngày 16/9, thai phụ được gây mê. Dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đưa kim qua thành bụng người mẹ vào buồng tử cung, tiếp cận tim thai. Dây dẫn và bóng được đưa qua vị trí van động mạch phổi bị bít tắc để tiến hành nong van.

Sau thủ thuật, dòng máu qua van động mạch phổi được cải thiện rõ rệt. Tim thai đập 145 lần/phút, co bóp tốt và ổn định. Ca can thiệp kết thúc lúc 10 giờ.

Bốn giờ sau thủ thuật, sức khỏe thai phụ ổn định, không đau bụng, không gò tử cung, không ra huyết âm đạo. Siêu âm ghi nhận tim thai 150 lần/phút, dòng máu từ thất phải qua van động mạch phổi lên động mạch phổi lưu thông tốt hơn.

Đây là ca thông tim can thiệp bào thai thứ 16 được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi Đồng 1 phối hợp thực hiện. Trường hợp này được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An đến TP.HCM để tiếp cận kỹ thuật chuyên sâu khi thai nhi vẫn còn khả năng can thiệp.

Kim Dung/VOV-TP.HCM
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