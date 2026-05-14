中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thách thức phía sau những ca can thiệp tim bào thai tại Việt Nam

Thứ Năm, 19:28, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 2 năm qua, ê-kíp phối hợp giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã thực hiện 14 ca can thiệp tim bẩm sinh cho thai nhi. Trong đó, 13/14 ca thành công về mặt kỹ thuật, đạt tỷ lệ hơn 92%.

Tại Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp - Châu Á - Thái Bình Dương ngày 14/5, BS.CKII Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ cho biết can thiệp tim bào thai là kỹ thuật thuộc nhóm khó nhất trong y học bào thai hiện nay, đòi hỏi ê-kíp đa chuyên khoa phối hợp tuyệt đối chính xác, xử trí biến chứng tức thì và kiểm soát mọi tình huống ngay trong từng giây trên bàn can thiệp.

Đáng chú ý, nhóm bệnh lý tim phải như không lỗ van động mạch phổi hoặc hẹp van động mạch phổi nặng chiếm khoảng 3/4 số ca tại Việt Nam, khác với châu Âu - nơi bệnh lý tim trái thường gặp hơn.

thach thuc phia sau nhung ca can thiep tim bao thai tai viet nam hinh anh 1
BS.CKII Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh, Bệnh viện Từ Dũ

BS Hương cho biết, mục tiêu cao nhất của can thiệp bào thai không chỉ là thực hiện thành công thủ thuật mà còn giúp trẻ đạt được tuần hoàn hai thất sau sinh - tức cấu trúc tim hoạt động gần bình thường. Với nhóm bệnh tim phải được can thiệp thành công, tỷ lệ đạt tuần hoàn hai thất hiện đạt 100%.

Những em bé đầu tiên được can thiệp bào thai, nay đã hơn 2 tuổi, đi học nhà trẻ, phát triển gần như bình thường.

Tuy nhiên, phía sau kết quả này là hàng loạt thách thức kỹ thuật. Theo BS Hương, khó khăn đầu tiên là phải đưa thai nhi về đúng tư thế thuận lợi để can thiệp. Có trường hợp ê-kíp mất gần 2 giờ điều chỉnh tư thế nhưng vẫn phải dừng thủ thuật và chờ một tuần sau mới thực hiện lại được.

thach thuc phia sau nhung ca can thiep tim bao thai tai viet nam hinh anh 2
BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ 

Bên cạnh đó, thai nhi phải được gây giảm đau, giãn cơ để giữ bất động trong suốt quá trình can thiệp. Các bác sĩ cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc hồi sức, thuốc xử trí nhịp tim chậm hay tràn máu màng ngoài tim - những biến chứng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đáng nói, nếu việc can thiệp quá sớm, nguy cơ thủ thuật sẽ tăng cao; nhưng nếu quá muộn, thai nhi có thể mất “cửa sổ điều trị”, khiến can thiệp không còn nhiều ý nghĩa. Một số trường hợp được xem là chống chỉ định tuyệt đối vì can thiệp có thể khiến tình trạng tim thai nặng hơn. Do đó, ê-kíp phải đánh giá rất kỹ trước khi quyết định thực hiện.

Theo các chuyên gia, các trung tâm lớn trên thế giới như Boston (Mỹ) hay Vienna (Áo) hiện cũng chỉ ghi nhận tỷ lệ đạt tuần hoàn hai thất khoảng 50-60% ở một số nhóm bệnh phức tạp. Vì vậy, kết quả bước đầu của ê-kíp Việt Nam được xem là rất khả quan.

thach thuc phia sau nhung ca can thiep tim bao thai tai viet nam hinh anh 3
Ca sửa tim trong bào thai đầu tiên tại Bệnh viện Từ Dũ, người mẹ sinh con khóc trong hạnh phúc (Ảnh tư liệu: BVCC) 

BS.CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết can thiệp tim bào thai xuyên tử cung hiện là một trong những kỹ thuật khó và phức tạp nhất của y học bào thai. Việc 2 bệnh viện cùng phối hợp đã từng bước làm chủ kỹ thuật này cho thấy năng lực chuyên môn của y học Việt Nam đang tiệm cận các trung tâm lớn trên thế giới.

Các chuyên gia từ những trung tâm lớn trên thế giới cũng tham gia hội chẩn, đào tạo, sẵn sàng phối hợp chẩn đoán, điều trị các ca bệnh khó khi cần thiết. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật nhằm mở rộng khả năng tiếp cận can thiệp bào thai cho người bệnh tại Việt Nam. 

"Trong kỹ thuật can thiệp bảo thai giống như tôn chỉ của ngành y khoa là tất cả ai còn cơ hội là chúng ta sẽ giữ lại và không để ai ở lại phía sau. Tất cả những kỹ thuật tiên tiên nhất chúng ta đều sử dụng và mọi người dân ở Việt Nam đều được tiếp cận với những kỹ thuật cao nhất, tiên tiên nhất với chi phí mà ở Việt Nam có sự hỗ trợ", BS Trần Ngọc Hải nói.

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15/5 tại TP.HCM, Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 26 (OGVFAP 2026) quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế đến từ Anh, Mỹ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Singapore…

Hội nghị có gần 90 báo cáo khoa học, workshop và phiên thảo luận chuyên sâu về các lĩnh vực sản phụ khoa hiện đại. Trong đó, chủ đề can thiệp bào thai và y học bào thai hiện đại là điểm nhấn với nhiều báo cáo về can thiệp tim bào thai, điều trị dị tật ngay trong tử cung và theo dõi thai kỳ nguy cơ cao.

cac_y_bac_si_2_benh_vien_phoi_hop_can_thiep_tim_bao_thai_cuu_thai_nhi_mac_tim_bam_sinh_nang_anh_bvcc.jpg

Can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu thai nhi nguy kịch

VOV.VN - Hôm nay (27/1), tại TP.HCM, Bệnh viện Từ Dũ phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai lần thứ 14, cứu sống một thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh rất nặng, có nguy cơ cao tiến triển tim một thất và thai lưu nếu không được can thiệp kịp thời.

 

Kim Dung/VOV-TP.HCM
Tag: Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - châu Á - Thái Bình Dương Trần Ngọc Hải Bệnh viện Từ Dũ 2026
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thai nhi 17 tuần tuổi thì phát hiện con có dị tật tim
Thai nhi 17 tuần tuổi thì phát hiện con có dị tật tim

VOV.VN - Vợ tôi mang thai được 17 tuần đi siêu âm thì phát hiện con bị dị tật tim. Hồi 12 tuần, vợ tôi có bị cúm và thủy đậu. Không rõ như vậy có bị ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho người cha đang lo lắng.

Thai nhi 17 tuần tuổi thì phát hiện con có dị tật tim

Thai nhi 17 tuần tuổi thì phát hiện con có dị tật tim

VOV.VN - Vợ tôi mang thai được 17 tuần đi siêu âm thì phát hiện con bị dị tật tim. Hồi 12 tuần, vợ tôi có bị cúm và thủy đậu. Không rõ như vậy có bị ảnh hưởng đến thai nhi hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho người cha đang lo lắng.

Cứu sống thai nhi từ can thiệp tắc mạch bướu máu bánh nhau
Cứu sống thai nhi từ can thiệp tắc mạch bướu máu bánh nhau

VOV.VN - Hôm nay (29/8), Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) lần đầu tiên đã can thiệp mạch bướu máu bánh nhau, cứu sống được thai nhi từ trong bụng mẹ. Đây là ca đầu tiên thành công tại Việt Nam.

Cứu sống thai nhi từ can thiệp tắc mạch bướu máu bánh nhau

Cứu sống thai nhi từ can thiệp tắc mạch bướu máu bánh nhau

VOV.VN - Hôm nay (29/8), Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) lần đầu tiên đã can thiệp mạch bướu máu bánh nhau, cứu sống được thai nhi từ trong bụng mẹ. Đây là ca đầu tiên thành công tại Việt Nam.

Cấp cứu thành công sản phụ vỡ ối sa dây rốn, thai nhi thò chân ra ngoài
Cấp cứu thành công sản phụ vỡ ối sa dây rốn, thai nhi thò chân ra ngoài

VOV.VN - Một Bệnh viện ở TP.HCM vừa cấp cứu thành công sản phụ bị vỡ ối sa dây rốn toàn bộ và cứu sống được em bé. Đây là một tình huống vô cùng hiếm gặp và có thể rất nguy hiểm tính mạng cho thai nhi nếu không được cấp cứu kịp thời.

Cấp cứu thành công sản phụ vỡ ối sa dây rốn, thai nhi thò chân ra ngoài

Cấp cứu thành công sản phụ vỡ ối sa dây rốn, thai nhi thò chân ra ngoài

VOV.VN - Một Bệnh viện ở TP.HCM vừa cấp cứu thành công sản phụ bị vỡ ối sa dây rốn toàn bộ và cứu sống được em bé. Đây là một tình huống vô cùng hiếm gặp và có thể rất nguy hiểm tính mạng cho thai nhi nếu không được cấp cứu kịp thời.

Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta
Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, đồng thời đang tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và phối hợp với WHO để ứng phó nguy cơ xâm nhập.

Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta

Việt Nam siết chặt giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu để ngăn virus Hanta

VOV.VN - Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam chưa ghi nhận ca nhiễm virus Hanta, đồng thời đang tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu và phối hợp với WHO để ứng phó nguy cơ xâm nhập.

Ai bảo vệ trẻ khi chính cha mẹ trở thành mối nguy?
Ai bảo vệ trẻ khi chính cha mẹ trở thành mối nguy?

VOV.VN - Gần đây, liên tiếp những vụ trẻ nhỏ bị bạo hành bởi chính mẹ ruột, bố dượng hoặc người tình của mẹ khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Đằng sau mỗi vụ án là khoảng trống trong việc phát hiện, can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực ngay trong chính gia đình.

Ai bảo vệ trẻ khi chính cha mẹ trở thành mối nguy?

Ai bảo vệ trẻ khi chính cha mẹ trở thành mối nguy?

VOV.VN - Gần đây, liên tiếp những vụ trẻ nhỏ bị bạo hành bởi chính mẹ ruột, bố dượng hoặc người tình của mẹ khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Đằng sau mỗi vụ án là khoảng trống trong việc phát hiện, can thiệp sớm để bảo vệ trẻ em khỏi bị bạo lực ngay trong chính gia đình.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục