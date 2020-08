Bắt 5 tàu cá khai thác thủy hải sản trái phép tại vùng biển ven bờ TP Hội An

Lực lượng biên phòng kiểm tra người và phương tiện vi phạm

Đêm 29/8, lực lượng tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Cửa Đại, thành phố Hội An phối hợp Hải đội 2 Biên phòng tỉnh Quảng Nam bắt giữ 2 tàu cá đang sử dụng giã cào khai thác hải sản trái phép.

ực lượng Biên phòng Quảng Nam bắt giữ các tàu cá khai thác thủy hải sản mang tính huỷ diệt.

Hai tàu bị bắt giữ gồm ĐNa-90784 do ông Đoàn Văn Nhanh (39 tuổi) làm chủ, trên tàu có 3 lao động; tàu ĐNa-31312 do ông Trần Phú Thọ (41 tuổi) làm chủ, trên tàu có 2 lao động. Chủ 2 phương tiện đều trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.



Cũng trong tối cùng ngày, lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ 3 phương tiện không có số đăng ký đang khai thác thủy sản trái phép bằng hình thức pha xúc, gồm tàu cá do ông Phạm Tuấn (46 tuổi) làm chủ, có 4 lao động; tàu cá do ông Phạm Nguyễn Phan Anh (32 tuổi) làm chủ, có 4 lao động; tàu cá do ông Nguyễn Văn Tuấn (43 tuổi) làm chủ, có 3 lao động. Ba chủ phương tiện đều trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định./.