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Bất cập biển báo tốc độ: Tài xế buộc phải phanh gấp khi đang chạy 100 km/h

Thứ Năm, 09:00, 16/07/2026
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Đang lưu thông trên tuyến đường cho phép chạy 120m km/h, 100 km/h, 90 km/h, nhiều tài xế bất ngờ gặp biển giảm tốc độ xuống 50 - 60 km/h chỉ trong khoảng cách ngắn, buộc phải phanh gấp nếu không muốn bị xử phạt.

Biển báo bất hợp lý khiến tài xế dễ vi phạm

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan, tháo gỡ nhiều bất cập trong hoạt động vận tải đường bộ.

Trong đó, Hiệp hội đề nghị rà soát toàn diện hệ thống biển báo giao thông trên cả nước, cho rằng nhiều quy định và cách tổ chức giao thông chưa phù hợp đang khiến tài xế dễ vi phạm, đồng thời làm giảm hiệu quả khai thác hạ tầng.

Theo Hiệp hội, hiện việc tổ chức giao thông giữa các địa phương còn thiếu thống nhất. Quy định về vị trí đặt biển báo, vạch sơn, phân làn chưa đồng bộ, thậm chí có nơi cắm biển không phù hợp với hiện trạng tuyến đường, khiến người tham gia giao thông dễ vi phạm và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

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Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, nhiều nơi cắm biển báo tốc độ còn bất hợp lý, gây khó khăn cho người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh minh họa: VGP

Đáng chú ý, hai loại biển báo P.127 (tốc độ tối đa cho phép) và R.420, R.421 (bắt đầu, hết khu đông dân cư) được cho là đang gây nhiều bức xúc cho giới tài xế.

Theo phản ánh, trên nhiều tuyến đường được thiết kế cho phép xe lưu thông với tốc độ tối đa 120 km/h, 100 km/h, 90 km/h nhưng đột ngột xuất hiện biển giảm xuống còn 50-60 km/h. Khoảng cách từ vị trí đặt biển đến điểm phải giảm tốc quá ngắn khiến nhiều lái xe không kịp giảm tốc từ từ mà buộc phải phanh gấp.

Hiệp hội cũng phản ánh tại một số tuyến đường, lực lượng chức năng bố trí kiểm tra tốc độ ngay sau biển báo giảm tốc. Điều này khiến nhiều tài xế dù không cố tình vi phạm vẫn có nguy cơ bị xử phạt nếu chưa kịp đưa xe về đúng tốc độ quy định.

Đặt biển theo địa giới hành chính, tài xế phải giảm tốc từ rất sớm

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng bất cập không chỉ nằm ở số lượng biển báo mà còn ở cách tổ chức giao thông chưa sát thực tế.

Theo ông, nhiều tuyến đường cắm biển "Bắt đầu khu đông dân cư" theo địa giới hành chính, trong khi khu dân cư thực tế còn cách đó vài kilomet. Điều này buộc lái xe phải giảm tốc từ rất sớm, làm giảm tốc độ khai thác của tuyến đường.

Ông Quyền cũng cho biết nhiều đoạn đường áp dụng giới hạn tốc độ 24/24 giờ đối với khu đông dân cư hoặc khu công nghiệp, trong khi thực tế lượng người và phương tiện chỉ đông vào một số khung giờ.

"Việc tổ chức giao thông như vậy làm giảm tốc độ lưu thông, tăng chi phí nhiên liệu và buộc lái xe phải liên tục quan sát biển báo. Người lái rất dễ căng thẳng, mệt mỏi và tăng nguy cơ vi phạm", ông Quyền phân tích.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, pháp luật đã quy định đầy đủ các quy tắc giao thông nên biển báo chỉ nên đặt tại những vị trí thật sự cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế.

Kiến nghị rà soát trên toàn quốc

Hiệp hội cũng dẫn chứng một số bất cập cụ thể. Trên Quốc lộ 19 qua Bình Định và Gia Lai (cũ), nhiều đoạn gần trường học vẫn duy trì biển giới hạn 40 km/h suốt cả ngày, kể cả trong thời gian nghỉ hè hoặc ngoài giờ học.

Một trường hợp khác là Quốc lộ 6 qua Sơn La. Trước những bất hợp lý của hệ thống biển báo, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã yêu cầu rà soát toàn bộ biển báo và các điểm tổ chức giao thông trên tuyến nhằm điều chỉnh theo hướng vừa bảo đảm an toàn, vừa tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp vận tải.

Theo ông Nguyễn Văn Quyền, việc rà soát hệ thống biển báo không nhằm nới lỏng quản lý mà để các quy định sát với thực tế hơn.

"Nếu biển báo được bố trí hợp lý sẽ vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa giúp hoạt động vận tải thông suốt hơn, giảm áp lực cho tài xế, tiết kiệm thời gian, nhiên liệu và phát huy hiệu quả đầu tư kết cấu hạ tầng", ông Quyền nhấn mạnh.

Hiệp hội kiến nghị rà soát toàn diện hệ thống biển báo và phương án tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ, bảo đảm phù hợp thực tế, góp phần nâng cao an toàn giao thông, giảm chi phí vận tải và hạn chế tài xế vô tình vi phạm.

Theo Vũ Điệp/Vietnamnet
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