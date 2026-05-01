  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên 2 cao tốc mới thông xe

Thứ Sáu, 13:20, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ cùng một số hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định 2 cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn trong ngày đầu đưa vào vận hành.

Ngoài ra, tại cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn xuất hiện tình trạng buôn bán tự phát ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Trong khoảng thời gian từ 12h ngày 29/4 đến 18h ngày 30/4/2026, trên 2 tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 105 trường hợp vi phạm tốc độ và 1 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc, với tổng mức phạt dự kiến hơn 369 triệu đồng. Trong số các trường hợp vi phạm có phương tiện chở hàng nguy hiểm nhưng vẫn chạy quá tốc độ quy định, ghi nhận 97/80 km/h.

Một phương tiện chạy quá tốc độ bị xử lý.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, sau khi thông xe tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, đáng lo ngại là đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý mở điểm bán nước uống ven cao tốc tại Km1056, đoạn qua xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Việc này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến.

Người dân tự ý mở điểm bán nước uống ven cao tốc tại Km1056 (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn), đoạn qua xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã phối hợp các đơn vị liên quan vận động và tuyên truyền đến bà con hành vi trên là gây mất an toàn, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng đã mời Công an xã Nghĩa Hành làm việc, đề nghị có biện pháp xử lý và tiếp tục tăng cường tuyên truyền nếu tình trạng trên còn tái diễn.

Chính thức thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài khoảng 88 km đã chính thức được đưa vào khai thác vào trưa nay (29/4), kết nối giữa cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn. Đây là một trong những tuyến cao tốc quan trọng ở miền Trung.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Bảo đảm an toàn khai thác cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn
VOV.VN - Trước thời điểm đưa tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào khai thác, các đơn vị đã hoàn tất phương án bố trí nhân lực, thiết bị và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn nhằm bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt, nhất là trong những ngày đầu và dịp cao điểm lễ.

Thông xe đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn từ trưa 29/4

VOV.VN - Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025, sẽ chính thức đưa vào vận hành khai thác từ 11h30 phút ngày 29/4/2026, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch khu vực miền Trung.

Tập trung khắc phục tồn tại, chuẩn bị vận hành cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn

VOV.VN - Cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn đang được khẩn trương hoàn thiện các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông và thủ tục cần thiết, phấn đấu đưa vào khai thác trong tháng 3 để sớm phát huy hiệu quả đầu tư và kết nối giao thông khu vực miền Trung.

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dịp Tết Nguyên đán 2026

VOV.VN - Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản hỏa tốc số 291/BQLDA2-QNHN, ngày 12/02/2026 thông báo tạm dừng thông xe đưa vào khai thác sử dụng Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

