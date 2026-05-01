Phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm tốc độ trên 2 cao tốc mới thông xe

Ngoài ra, tại cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn xuất hiện tình trạng buôn bán tự phát ven đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Trong khoảng thời gian từ 12h ngày 29/4 đến 18h ngày 30/4/2026, trên 2 tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn và Hoài Nhơn - Quy Nhơn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện 105 trường hợp vi phạm tốc độ và 1 trường hợp dừng, đỗ xe không đúng quy định trên cao tốc, với tổng mức phạt dự kiến hơn 369 triệu đồng. Trong số các trường hợp vi phạm có phương tiện chở hàng nguy hiểm nhưng vẫn chạy quá tốc độ quy định, ghi nhận 97/80 km/h.

Một phương tiện chạy quá tốc độ bị xử lý.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, sau khi thông xe tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, tình hình trật tự, an toàn giao thông cơ bản được kiểm soát, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Tuy nhiên, đáng lo ngại là đã xuất hiện tình trạng người dân tự ý mở điểm bán nước uống ven cao tốc tại Km1056, đoạn qua xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Việc này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây ảnh hưởng đến dòng phương tiện đang lưu thông tốc độ cao trên tuyến.

Người dân tự ý mở điểm bán nước uống ven cao tốc tại Km1056 (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn), đoạn qua xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tá Lê Xuân Thưởng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 đã phối hợp các đơn vị liên quan vận động và tuyên truyền đến bà con hành vi trên là gây mất an toàn, vi phạm quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, lực lượng chức năng đã mời Công an xã Nghĩa Hành làm việc, đề nghị có biện pháp xử lý và tiếp tục tăng cường tuyên truyền nếu tình trạng trên còn tái diễn.