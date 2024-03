Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên cầm phóng lợn gây náo loạn tại Ninh Bình

Theo thông tin từ Công an huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) trên cơ sở phản ánh của quần chúng nhân dân và thông qua công tác tuân tra kiểm soát phát hiện, thời gian gần đây vào đêm tối, trên địa bàn huyện xuất hiện nhóm đối tượng thanh, thiếu niên đi xe máy lạng lách, mang theo dao, tuýp sắt gắn dao di chuyển trên đường gây mất an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông. Công an huyện Kim Sơn đã khẩn trương tiến hành rà soát, xác minh và tổ chức lực lượng mật phục trên các tuyến đường.

Các đối tượng cùng tang vật tại trụ sở Công an huyện Kim Sơn

Đến khoảng 0h30 ngày 6/3/2024, các đơn nghị nghiệp vụ của công an huyện đã phát hiện, bắt giữ nhóm 9 đối tượng trên gồm: N.P.N, sn 2008, V.H.Đ, sn 2007, T.Q.H, sn 2009, trú ở xã Cồn Thoi; L.T.Q.H, sn 2008, ở xã Yên Lộc; P.D.K, sn 2007, trú ở xã Kim Tân; Đ.Q.V, sn 2008, trú ở xã Kim Mỹ; N.V.H.Q, sn 2007, trú ở xã Kim Hải; T.Q.H, sn 2008 trú ở thị trấn Bình Minh; N.H.Đ, sn 2007, trú ở xã Định Hóa, huyện Kim Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình, hiện Công an huyện đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.