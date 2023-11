Bắt quả tang 2 tàu hút cát trái phép "khủng" ở sông Hồng qua tỉnh Hưng Yên

Phát hiện nhiều tàu hút cát trái phép trên sông Hồng trong đêm

VOV.VN - Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) vừa phối hợp với Cảnh sát Đường thủy Công an TP Hà Nội và Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện và bắt giữ 2 phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Hồng.