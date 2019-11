Bé 17 tháng bị bạn dẫm đạp, đình chỉ công tác Phó hiệu trưởng

Chiều 20/11, đại diện UBND phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, chính quyền đã vào cuộc làm rõ vụ bé trai bị các bạn dẫm đạp. Chính quyền đề nghị kiểm điểm giáo viên đứng lớp và bảo mẫu, tạm đình chỉ công tác 15 ngày một Phó hiệu trưởng nhà trường.



Theo thông tin từ UBND phường An Phú, bé trai bị bạn dẫm đạp có tên là L.H.P (sinh tháng 6/2018). Thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 14h ngày 13/11 tại trường Mầm non Dạ (khu phố 3, phường An Phú). Lúc này, bé P đang đứng thì té xuống nền nhà nằm bất động và bị các bạn cùng lớp dẫm đạp lên người, nhảy qua nhảy lại.

Bé P. bị bạn dẫm đạp. (Ảnh được cắt từ video)

Trong lớp có một giáo viên, một bảo mẫu đang cho các cháu khác ăn gần đó nhưng không phát hiện sự việc. Thời điểm này, cô hiệu phó cũng vào trong lớp nhưng không để ý. Đến khi mẹ bé P là chị Lương Thị Thu Thủy xem camera trực tuyến của trường thấy và gọi điện thông báo, cô giáo mới đến bế bé P lên.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, gia đình đến trường đưa bé P đi bệnh viện. Kết luận của bác sĩ cho thấy, bé P bị chấn thương phần mềm ở đầu và bị rối loạn tiêu hóa. Trường đã gọi điện, cử giáo viên đến đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe, đồng thời hỗ trợ 10 triệu đồng để gia đình chăm sóc sức khỏe cho bé.

Đến ngày 15/11, mẹ bé P làm đơn phản ánh gửi UBND phường An Phú về sự việc. Sau đó, video mẹ bé P quay lại cảnh con bị bạn dẫm đạp từ camera trực tuyến của trường được đưa lên mạng xã hội Facebook. Video nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ.

Ngay sau khi nhận đơn phản ánh của gia đình cháu P, cán bộ phường An Phú đã đến trường Mầm non Dạ để làm việc với các bên liên quan. Theo lãnh đạo phường An Phú, bé P có tiền sử bệnh động kinh nhưng phụ huynh lại không báo cho trường. Chính quyền địa phương cũng đã xử lý những người có liên quan, đồng thời đề nghị nhà trường tăng cường trong công tác quản lý học sinh trong trường./.