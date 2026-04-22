中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bé gái gần 2 tuổi bị xe cán tử vong khi nằm chơi trong cây xăng ở TP.HCM

Thứ Tư, 17:43, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái tử vong tại cây xăng trên địa bàn phường Bến Cát (khu vực này trước đây thuộc TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngày 22/4, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn khiến một bé gái gần 2 tuổi tử vong. Sự việc xảy ra tại cây xăng nằm ở giao lộ đường NC và đường D7, thuộc khu vực ấp Cầu Sắt, phường Bến Cát, TP.HCM.

be gai gan 2 tuoi bi xe can tu vong khi nam choi trong cay xang o tp.hcm hinh anh 1
Bé gái nằm chơi tại lối đi của cây xăng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, ông P.C.T (SN 1978) điều khiển xe ô tô con di chuyển vào cây xăng để tiếp nhiên liệu. Lúc này, bé gái đang nằm chơi ngay lối vào cây xăng. Khi xe ô tô ôm cua để vào vị trí cột bơm xăng đã không may cán qua người cháu bé.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng và người dân xung quanh đã hô hoán, tìm cách sơ cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

be gai gan 2 tuoi bi xe can tu vong khi nam choi trong cay xang o tp.hcm hinh anh 2
Mọi người cố gắng sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Bến Cát đã có mặt để phong tỏa và bảo vệ hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc sau đó được chia sẻ mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh nỗi xót xa cho nạn nhân, nhiều người đặt dấu hỏi về trách nhiệm của người lớn khi để con trẻ nằm chơi tại khu vực nguy hiểm, nơi có nhiều phương tiện ra vào thường xuyên.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Tag: bé gái gần 2 tuổi tử vong xe ô tô cán qua người nằm chơi bên trong cây xăng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Bé gái hơn 2 tuổi ở Nghệ An tử vong trên xe ôtô
VOV.VN - Một bé gái hơn 2 tuổi ở xã Đông Lộc (Nghệ An) tử vong thương tâm, được cho bị bỏ quên trên ôtô.

Va chạm trên Quốc lộ 1, bé gái 4 tuổi tử vong thương tâm

VOV.VN - Chiều 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường và đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên Quốc lộ 1 khiến 1 người tử vong.

Cháy nhà trong hẻm lúc rạng sáng ở TP.HCM, bé gái 8 tuổi kẹt trong phòng, tử vong

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc rạng sáng nay 2/12, tại căn nhà trong con hẻm ở xã Vĩnh Lộc, TP.HCM, khiến bé gái 8 tuổi tử vong, 3 người khác bị thương.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục