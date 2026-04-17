Bé gái hơn 2 tuổi ở Nghệ An tử vong trên xe ôtô

Trưa 17/4, lãnh đạo xã Đông Lộc xác nhận, trên địa bàn có một bé gái hơn 2 tuổi tử vong trên ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc, huyện Nghi Lộc cũ) lái ôtô 5 chỗ chở con gái lớn đến trường tiểu học, đồng thời đưa con gái út hơn 2 tuổi đi gửi nhà trẻ. Tuy nhiên, sau khi đưa con lớn xuống xe, anh Đ. không đưa bé út vào lớp mà tiếp tục lái xe đến nơi làm việc thuộc địa bàn xã Nghi Lộc.

Tại đây, anh Đ. đỗ xe, khóa cửa rồi vào làm việc mà không biết con gái vẫn đang ở hàng ghế sau. Đến khoảng 14h cùng ngày, phát hiện bé gái nằm trong xe trong tình trạng tím tái và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lãnh đạo xã Đông Lộc cho biết, ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Những năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Năm 2024, một bé trai 5 tuổi tại Thái Bình tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên xe đưa đón. Trước đó, năm 2019, một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội cũng tử vong do bị bỏ quên trên xe.

Hiện nguyên nhân vụ việc tại Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.