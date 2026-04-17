Bé gái hơn 2 tuổi ở Nghệ An tử vong trên xe ôtô

Thứ Sáu, 12:04, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một bé gái hơn 2 tuổi ở xã Đông Lộc (Nghệ An) tử vong thương tâm, được cho bị bỏ quên trên ôtô.

Trưa 17/4, lãnh đạo xã Đông Lộc xác nhận, trên địa bàn có  một bé gái hơn 2 tuổi tử vong trên ô tô.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h sáng 16/4, anh Đ. (trú xã Đông Lộc, huyện Nghi Lộc cũ) lái ôtô 5 chỗ chở con gái lớn đến trường tiểu học, đồng thời đưa con gái út hơn 2 tuổi đi gửi nhà trẻ. Tuy nhiên, sau khi đưa con lớn xuống xe, anh Đ. không đưa bé út vào lớp mà tiếp tục lái xe đến nơi làm việc thuộc địa bàn xã Nghi Lộc.

Tại đây, anh Đ. đỗ xe, khóa cửa rồi vào làm việc mà không biết con gái vẫn đang ở hàng ghế sau. Đến khoảng 14h cùng ngày, phát hiện bé gái nằm trong xe trong tình trạng tím tái và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Lãnh đạo xã Đông Lộc cho biết, ngay sau sự việc, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Những năm gần đây, đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự. Năm 2024, một bé trai 5 tuổi tại Thái Bình tử vong sau khi bị bỏ quên 11 tiếng trên xe đưa đón. Trước đó, năm 2019, một bé trai 6 tuổi ở Hà Nội cũng tử vong do bị bỏ quên trên xe.

Hiện nguyên nhân vụ việc tại Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bá Thăng/VOV.VN
Tag: bé gái tử vong trên ô tô nghệ an.
Cảnh báo bệnh não mô cầu ở trẻ, dễ nhầm cảm cúm, có thể tử vong trong 24 giờ

VOV.VN - Trẻ mắc não mô cầu khả năng tử vong cao nếu không được điều trị kịp thời, dù có bảo vệ được tính mạng thì nguy cơ để lại di chứng cũng rất cao.

Cháy nhà lúc rạng sáng ở Vĩnh Long, 2 trẻ nhỏ tử vong thương tâm

VOV.VN - Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ vào sáng sớm 16/3 tại xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 trẻ em trong gia đình tử vong. Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Điều tra vụ 9 trẻ sơ sinh tử vong tại bệnh viện Novokuznetsk của Nga

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ Năm mới vừa qua, 9 trẻ sơ sinh đã tử vong tại khoa sản của Bệnh viện số 1 tỉnh Kemerovo, Nga. Giới chức đã mở cuộc điều tra hình sự, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc và đình chỉ việc tiếp nhận sản phụ tại bệnh viện này.

