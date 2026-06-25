Bế mạc Đại hội Đoàn XIII, xác định 5 nhiệm vụ đột phá nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại hội đã thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác định 13 chỉ tiêu trọng tâm, 5 nhiệm vụ đột phá và 7 chương trình, đề án trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành.

Trong nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn sẽ triển khai phong trào “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới” nhằm phát huy trí tuệ, sức trẻ của thanh thiếu nhi với 5 nội dung trọng tâm: tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, trật tự.

Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc đại hội

Cùng với đó, chương trình “Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam” sẽ được triển khai nhằm đồng hành, chăm lo thanh thiếu nhi trên các lĩnh vực học tập, phát triển trí tuệ, rèn luyện thể chất và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Đại hội đã xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa dân tộc; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đồng thời đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng, lực lượng xung kích cách mạng và trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn với mục tiêu phát triển của địa phương và đất nước, chú trọng chiều sâu, hiệu quả thực chất và mở rộng khả năng tiếp cận tới mọi tầng lớp thanh thiếu nhi.

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và góp phần phòng ngừa, kéo giảm tội phạm trong thanh thiếu niên.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Đại hội xác định tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ số và các nền tảng truyền thông mới.

Xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ngay sau phiên bế mạc, Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội.

Tại họp báo, anh Nguyễn Thái An, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Ban Tổ chức, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra trong hai ngày 24 - 25/6 với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước. Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2026; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2026 - 2031; đồng thời thông qua Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII.

Họp báo thông tin về kết quả Đại hội

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận và thảo luận tại 5 diễn đàn chuyên đề, Đại hội đã thống nhất thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII. Mục tiêu xuyên suốt của nhiệm kỳ mới là xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng và thể chất khỏe mạnh; đồng thời xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò tiên phong, xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đề ra 13 chỉ tiêu trọng tâm với nhiều mục tiêu cụ thể, nổi bật như: 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện; 100.000 công trình thanh niên về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; hỗ trợ ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên phát triển đầu ra sản phẩm, dịch vụ; nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho 10 triệu thanh thiếu nhi; giới thiệu 1 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Anh Nguyễn Thái An, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội

Cùng với đó, Đại hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 5 nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn; hỗ trợ thanh niên nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và làm chủ khoa học công nghệ; thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn bản lĩnh, năng lực, uy tín; nâng cao hiệu quả quản lý, điều phối các hoạt động tình nguyện.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã bầu 119 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã bầu 25 đồng chí tham gia Ban Thường vụ và 5 đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đồng chí Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn. Các đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Nguyễn Kim Quy và Hồ Hồng Nguyên được bầu giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII.

Chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, ngày 27/6/2026, tại Trường đua F1 thuộc Khu Liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình, Trung ương Đoàn chỉ đạo Báo Tiền Phong tổ chức Đại nhạc hội thanh niên với chủ đề “Concert Thanh Xuân”. Chương trình dự kiến thu hút khoảng 20.000 khán giả tham dự.