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Đại hội bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII

Thứ Tư, 15:24, 24/06/2026
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VOV.VN - Trong phiên làm việc chiều 24/6, sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã tiến hành các nội dung về công tác nhân sự, bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại phiên làm việc chiều nay, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XII tuyên bố Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc nhiệm kỳ.

Theo Đề án nhân sự được Đại hội thông qua với sự đồng thuận 100% của đại biểu, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến gồm 123 ủy viên.

Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu về cơ cấu nhân sự theo đề án và tình hình thực tiễn công tác cán bộ tại các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc, được sự thống nhất của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại hội tiến hành bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, để khuyết 4 vị trí và sẽ tiếp tục kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Dai hoi bau 119 uy vien ban chap hanh trung uong Doan khoa xiii hinh anh 1
Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt

Xây dựng Ban Chấp hành đoàn kết, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới

Trình bày dự thảo Đề án Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhấn mạnh, Ban Chấp hành khóa mới phải thực sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, thống nhất về ý chí và hành động, đủ năng lực lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Mỗi ủy viên Ban Chấp hành cần phát huy tinh thần tiên phong, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, có khả năng tập hợp, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh đoàn kết trong tổ chức Đoàn.

Công tác lựa chọn nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc, quy trình, đề cao tinh thần dân chủ, công khai, khách quan và minh bạch; kiên quyết ngăn chặn các biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, cục bộ, phe nhóm, lợi ích cá nhân và các biểu hiện tiêu cực khác.

Đề án cũng đặt ra yêu cầu xây dựng cơ cấu Ban Chấp hành bảo đảm tính hợp lý, tinh gọn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện trong bối cảnh sắp xếp, đổi mới tổ chức của hệ thống chính trị; đồng thời chú trọng các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm và bảo đảm sự kế thừa, phát triển, ổn định của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ mới.

Chung Thủy/VOV.VN
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