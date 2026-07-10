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Bé trai 6 tuổi mất tích khi đến nhà bà ngoại chơi ở Hà Tĩnh

Thứ Sáu, 22:20, 10/07/2026
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VOV.VN - Một bé trai 6 tuổi đến nhà bà ngoại ở xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) chơi rồi rời khỏi nhà vào sáng 10/7. Đến tối cùng ngày, gia đình vẫn chưa tìm thấy. Công an xã Mai Hoa đã phát thông báo đề nghị người dân hỗ trợ tìm kiếm.

Công an xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phát đi thông báo đề nghị cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng phối hợp tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) bị mất tích trên địa bàn.

be trai 6 tuoi mat tich khi den nha ba ngoai choi o ha tinh hinh anh 1
Cháu Nguyễn Văn Hiệp

Theo thông tin từ gia đình, chiều 9/7, cháu Nguyễn Văn Hiệp, con chị Trần Thị Mạnh, trú tại xã Đức Thọ, đến nhà bà ngoại là bà Phạm Thị Đường ở thôn Ân Giang (thôn 2 Văn Giang cũ), xã Mai Hoa để chơi.

Đến khoảng 9h30 ngày 10/7, cháu rời khỏi nhà bà ngoại và đến nay gia đình chưa tìm thấy. Thời điểm rời đi, cháu mặc áo màu đỏ, quần màu đen.

Hiện Công an xã Mai Hoa đang phối hợp với gia đình và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, đồng thời đề nghị người dân nếu phát hiện cháu Nguyễn Văn Hiệp hoặc có thông tin liên quan, khẩn trương thông báo cho Công an xã Mai Hoa, chính quyền địa phương hoặc gia đình để kịp thời hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Theo Công an xã Mai Hoa, mọi thông tin của người dân đều có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp lực lượng chức năng sớm tìm thấy cháu bé.

Người dân có thể liên hệ Trưởng Công an xã Mai Hoa Phạm Viết Tuân qua số điện thoại 0988.228.692 hoặc lãnh đạo chính quyền xã Lữ Ngọc qua số 0915.936.505.

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Tìm thấy bé trai 5 tuổi ở Huế mất tích trong đêm

VOV.VN - Sáng 30/3, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy bé trai 5 tuổi Lê Gia Phúc, trú xã Lộc An, thành phố Huế, sau nhiều giờ mất tích trong khu vực đồi núi. Bé an toàn, sức khỏe ổn định, nhờ sự phối hợp nhanh chóng của chính quyền và cộng đồng.

Bá Thăng/VOV.VN
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