Bến xe Hà Nội lên kế hoạch “cõng” khách đi lại dịp lễ 30/4

Những bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình, Gia Lâm...đều sẵn sàng kế hoạch xe tăng cường nhằm đáp ứng lượng hành khách có thể gấp nhiều lần so với ngày thường trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tới, đảm bảo giải tỏa hết hành khách trong ngày, không để sót lại hành khách.

Tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm sẽ tăng 200-300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là 1.150 lượt xe/ngày (tăng khoảng 130% so với ngày thường).

Phương án vận tải đã sẵn sàng



Tại các bến xe đã lên phương án sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, phối hợp với các doanh nghiệp vận tải đáp ứng phương tiện kịp thời giải tỏa hết hành khách trong ngày, không để sót lại hành khách trong bến do thiếu xe.

Theo ông Nguyễn Anh Toàn - Giám đốc Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết: Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày từ ngày 27/4 đến hết ngày 1/5.

Do dịp nghỉ lễ dài ngày, nên lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông dự báo tăng cao đột biến so với ngày thường. Bên cạnh đó, lượng khách di chuyển sẽ tập trung vào các thời điểm từ chiều tối ngày 26/4 đến hết ngày 27/4.

Bến xe Giáp Bát sẽ huy động 100% cán bộ, nhân viên đi làm trong dịp30/4-1/5.

Cũng theo ông Nguyễn Anh Toàn, lượng hành khách trong những ngày cao điểm của đợt nghỉ lễ dự kiến sẽ tăng lên khoảng 200 - 300% so với ngày thường.

“Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội chỉ đạo Ban quản lý các bến xe tổ chức triển khai các phương án tăng cường số xe, số tuyến cũng như phối hợp với các lực lượng chức năng khác để bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hành khách, tránh tình trạng ùn tắc, lôi kéo, mồi chài khách và bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh bến bãi…”, ông Toàn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết: Trong những ngày cao điểm bến xe tăng cường khoảng hơn 110 đầu xe, dự kiến 1.150 lượt xe/ngày, tăng khoảng 130% so với ngày thường. Đồng thời, bến xe phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an trạm, thanh tra giao thông, đội CSGT số 14… tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vận tải để bảo đảm tốt nhất cho việc đi lại của nhân dân trong dịp này.

Ông Thành cũng cho biết thêm, bến xe sẽ huy động 100% cán bộ, nhân viên đi làm trong dịp này. Dự báo, hành khách đi các tuyến như: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hải Phòng…sẽ tăng cao.

Bến xe Mỹ Đình dự kiến số lượng xe ra vào bến dịp nghỉ lễ 30/4 sẽ khoảng 1.200 lượt/ngày tăng khoảng 125% - 130% so với ngày thường.

Bến xe Mỹ Đình cũng dự kiến số lượng xe ra vào bến sẽ khoảng 1.200 lượt/ngày tăng khoảng 125% - 130% so với ngày thường, chủ yếu ở các tuyến đường Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ.

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân an toàn, thuận lợi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, kế hoạch phục vụ người dân có thể sẽ thay đổi so với dự kiến do thời tiết nắng nóng, nên số lượng hành khách có thể giảm vì người dân lo ngại đi lại. Tuy nhiên, bến luôn chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra.

Bến xe Gia Lâm nhận định, lưu lượng khách đi lại dịp lễ 30/4-15 năm nay những ngày cao điểm dự kiến sẽ tăng khoảng 150% so với ngày thường.

Bến xe Nước Ngầm dự báo lượng khách trong đợt nghỉ lễ dài ngày trước mắt có thể tăng từ 130-150% so với ngày thường.

Ban Quản lý Bến xe Gia Lâm đã họp với các đơn vị vận tải, thống nhất số phương tiện đăng ký cũng như dự phòng. Các doanh nghiệp cam kết không tăng giá vé, nhồi hét hành khách và chở các vật liệu dễ gây cháy nổ…

Ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm cho biết, bến xe đã dự báo lượng khách trong đợt nghỉ lễ dài ngày trước mắt có thể tăng từ 130-150% so với ngày thường.

Bến xe Nước Ngầm huy động các đơn vị khai thác trên các tuyến có khả năng khách đông như Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng cam kết không được nghỉ vào các ngày lễ để giải tỏa khách trong ngày cao điểm, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải ký cam kết không chở quá số ghế quy định, cung cấp đủ vé cho bến, niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe, không thu cao hơn giá vé đăng ký…

Không để thiếu xe, xử lý nghiêm xe vi phạm

Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Tổng Công ty vận tải Hà Nội đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận tải trong đợt cao điểm.

Sở GTVT và Công an thành phố chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông, Cảnh sát Giao thông và các lực lượng thành lập tổ công tác liên ngành, duy trì lực lượng 24/24 giờ để tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông.

Đổi mới phương thức bán vé, đẩy mạnh ứng dụng bán vé điện tử, niêm yết công khai giá vé theo tuyến, ngăn chặn việc đầu cơ vé, tăng giá vé, giá cước vận tải trái phép, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn thuận lợi cho hành khách, hạ chế ùn ứ khách tại các bến xe.

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý về hành chính, kinh tế đối với các trường hợp lái xe không tuân thủ, vi phạm các quy định về đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định…

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm có nguy cơ tai nạn giao thông....

Yêu cầu giải quyết nhanh gọn và thuận tiện các thủ tục cho phương tiện hoạt động tại bến, phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức bán vé khoa học, nhanh gọn và hướng dẫn hành khách có vé ra khu vực xe đỗ.../.