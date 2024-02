Bến xe, nhà ga, sân bay tại TP.HCM thông thoáng, cửa ngõ hết cảnh ùn tắc

Tại các cửa ngõ ra vào thành phố như Quốc lộ 1A, Quốc Lộ 13, Cao Tốc Long Thành - Dầu Giây… trái ngược với hình ảnh người dân ùn ùn kéo nhau rời thành phố về quê nghỉ Tết những ngày trước đó, trong ngày 30 Tết, phương tiện di chuyển thuận lợi với mật độ vừa phải, không còn cảnh ùn tắc cục bộ.

Cửa ngõ từ nối TP.HCM về các tỉnh miền Tây không còn hiện tượng ùn tắc cục bộ như trước ngày 29 Tết (Ảnh: Hoàng Minh)

Bà Lê Thị Nghiệm người dân sống trên đường QL1A (đoạn cắt ngang xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) cho biết: "Bữa nay đường vắng lắm, sáng giờ không có xe nhiều. Chứ trước ngày 28, từ 24-27 kẹt xe dữ lắm, đường đông, ô tô nhiều. Còn ngày 29-30 là không còn kẹt xe nữa".

Tại bến xe miền Đông và bến xe Miền Tây lượng khách bắt đầu giảm từ ngày 29 tháng Chạp và càng giảm sâu hơn vào ngày hôm nay (30 Tết). Các quầy bán vé đa số đều thông thoáng do nhiều hành khách đã mua vé từ trước. Một số người dân cho biết, lý do lựa chọn về quê ăn Tết sát ngày chủ yếu do bận rộn công việc nên không thu xếp về sớm được.

Chị Lê Mai (quê ở Đồng Tháp) chia sẻ, chị cùng anh trai tranh thủ những ngày trước Tết lên TP.HCM bán hàng, do kinh doanh ế ẩm nên mãi tới ngày 30, chị mới tới bến xe miền Tây để về quê ăn Tết cùng gia đình: "Tại vì em ở Đồng Tháp lên bán dưa hấu ngoài lề đường từ ngày 24 Tết, bán xong gần hết em mới ra về. Anh ba nhà em tối nay về bằng xe máy".

Lượng khách tới Bến xe Miền Đông hạ nhiệt trong hai ngày qua (Ảnh: Hoàng Minh)

Đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, trong ngày 30 Tết đơn vị dự kiến sẽ khai thác 1.190 chuyến xe để phục vụ cho 38.000 lượt khách (chỉ bằng 60% so với ngày cao điểm 28 tháng Chạp).

Tại Bến xe miền Tây, ác quầy vé vắng vẻ không chỉ do lượng khách giảm mà còn vì nhiều người đã đặt vé online từ sớm (Ảnh: Hoàng Minh)

Tương tự, ga Sài Gòn cũng không không còn tình trạng chật chội, ùn tắc. Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, dự báo trong ngày hôm nay, nhà ga sẽ xuất bến 18 chuyến tàu để phục vụ cho hơn 4.000 hành khách. Tới chiều ngày 30 Tết, nhà ga đã di chuyển 8 chuyến tàu trong ngày với gần 2.500 hành khách đã rời thành phố bằng xe lửa.

Ông Thái Văn Truyền nói: "Ngày trước bình quân mỗi ngày lượng khách đến Ga Sài Gòn đạt 7.000-8.000 khách. Hôm nay khách có vắng hơn so với những ngày trước, lượng khách hôm nay đến ga Sài Gòn là 4.000 khách (đạt khoảng 50% so với những ngày cao điểm). Tình hình khách tại nhà ga ổn định, các tàu chạy đúng giờ".

Trong ngày 30 Tết, sân bay Tân Sơn Nhất không còn xảy ra tình trạng quá tải như trước đó (Ảnh: Sân bay cung cấp)

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đơn vị dự kiến sẽ khai thác 655 chuyến bay với hơn 100.000 hành khách trong ngày cuối của năm Quý Mão (giảm gần 22.000 lượt hành khách so với ngày trước đó và giảm gần 34.000 hành khách so với ngày cao điểm 28 Tết).