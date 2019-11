Bệnh nhân tử vong ở Kon Tum không phải do cúm A/H1N1

Cụ thể, nguyên nhân khiến bệnh nhân Nguyễn Năng Trung, 50 tuổi, nhà ở khối phố 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô tử vong trưa ngày 12/11/2019 tại khoa Hồi sức tích cực và Chống độc- Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum được xác định do hôn mê gan/ xơ gan giai đoạn cuối (17 năm), có bệnh kèm theo là nhiễm cúm A/H1N1. Đây không phải là trường hợp tử vong do bệnh cúm A/H1N1.

Trước đó ngày 5/1, bệnh nhân Nguyễn Năng Trung nhập viện điều trị trong tình trạng mắt vàng, phù toàn thân, bụng mềm, gan lách không sờ thấy... Bệnh nhân này có tiền sử viêm gan virus B 17 năm, chẩn đoán xơ gan mất bù, giãn tĩnh mạch thực quản đã thắt vòng và ghi nhận 2 lần hôn mê nhưng không nhập viện.



Quá trình điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, bệnh nhân Trung nằm cùng phòng với bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm đã tử vong do Cúm A/H1N1 vào ngày 8/11. Đến ngày 9/11 bệnh nhân Nguyễn Năng Trung bị sốt. Kết quả xét nghiệm mẫu sinh phẩm của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhân Trung dương tính với AH1pdm. Tuy nhiên vào thời điểm bệnh nhân tử vong, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác định nguyên nhân do hôn mê gan/xơ gan giai đoạn cuối có bệnh kèm theo là nhiễm cúm A/H1N1. Đây không phải là trường hợp tử vong do bệnh cúm A/H1N1.

Bác sỹ Đào Duy Khánh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi bệnh nhân Nguyễn Năng Trung tử vong, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã tổ chức khám sàng lọc đối với 7 trường hợp tiếp xúc gần. Trong đó 5 người nhà của bệnh nhân, 2 người là bệnh nhân nằm điều trị cùng phòng đều chưa phát hiện trường hợp nghi mắc bệnh tương tự.