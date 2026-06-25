Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn lượt khám

Bác sĩ háo hức, người dân phấn khởi

Sau thời gian dài chờ đợi, Bệnh viện (BV) Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức vận hành vào ngày 26/6 với quy mô 1.000 giường bệnh. Để chuẩn bị cho việc đưa vào hoạt động, đơn vị đã chủ động bố trí nguồn nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết nhằm sẵn sàng vận hành ngay từ giai đoạn đầu.

Toàn cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Theo Ths.BSCKII Trần Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Khám, chữa bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, BV Bạch Mai, đến thời điểm hiện nay, mọi điều kiện cần thiết phục vụ công tác khám chữa bệnh đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ ngày đầu khai trương. Các trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động chuyên môn đã được đầu tư, mua sắm thông qua Ban Quản lý dự án; đồng thời, BV chủ động xây dựng phương án điều chuyển một số thiết bị cần thiết từ Hà Nội để bảo đảm hoạt động thông suốt.

Trong suốt thời gian chuẩn bị đưa cơ sở Ninh Bình vào hoạt động, gần 5.000 cán bộ, nhân viên y tế của BV đều bày tỏ sự phấn khởi, háo hức và kỳ vọng đối với sự kiện quan trọng này.

ThS, Bác sĩ nội trú Chu An Dương, Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám cho bệnh nhân

Được bố trí làm việc tại BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình với ThS, Bác sĩ nội trú Chu An Dương, Trung tâm Tiêu hóa - Gan mật, BV Bạch Mai, đây là niềm vui lớn. Hơn ai hết, anh hiểu được rằng, khi cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho người dân, giảm tải được số lượng bệnh nhân cũng như giảm tải được khối lượng công việc của các bác sĩ ở cơ sở Hà Nội.

Giờ đây, mỗi buổi sáng bác sĩ Dương sẽ dậy sớm hơn mọi ngày, đi chuyến xe sớm để di chuyển đến nơi làm việc mới, nhưng với anh đây không phải là khó khăn mà là trải nghiệm mới, dù là môi trường nào, bản thân cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Mình sẽ thức dậy từ 5h30, sau đó sẽ di chuyển đến BV Bạch Mai và 6h sẽ đi xe của viện và đến cơ sở Ninh Bình vào khoảng 7h. Mặc dù có thay đổi về giờ giấc sinh hoạt một chút nhưng mình không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần thu xếp, bố trí lại là mọi việc lại đâu vào đó”, bác sĩ Dương chia sẻ.

Anh Nguyễn Quang Phương (thôn 5, Liêm Tuyền, Ninh Bình) cùng con gái

Những ngày này, chứng kiến BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nhộn nhịp hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, xe cộ ra vào tấp nập, đội ngũ y bác sĩ trong màu áo blouse trắng có mặt tại các khoa, phòng, người dân càng thêm háo hức. Sau nhiều năm chờ đợi, BV sắp chính thức đi vào hoạt động, mang đến cơ hội được thăm khám, điều trị tại một cơ sở y tế tuyến cuối chất lượng cao ngay gần nhà mà không phải vượt hàng trăm km ra Hà Nội.

Anh Nguyễn Quang Phương (thôn 5, Liêm Tuyền, Ninh Bình) chia sẻ: “Có BV gần nhà mình thì quá tốt. Chẳng ai muốn tới BV cả, nhưng lúc có sự cố sức khỏe thì BV gần nhà tiện vô cùng. Phần nữa là vì ở đây trang thiết bị cũng hiện đại nữa, các bác sĩ trình độ chuyên môn cao, lại nhiệt tình, chu đáo. Nói chung, BV này đi vào hoạt động cũng là khao khát của nhân dân”.

Sẵn sàng tiếp nhận hàng nghìn lượt khám ngay từ ngày đầu

Sau thời gian dài chờ đợi, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức vận hành vào ngày 26/6 với quy mô 1.000 giường bệnh. Để đảm bảo Bệnh viện đi vào hoạt động với chất lượng, hiệu quả, bệnh viện đã cử hơn 1.200 nhân viên y tế là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia đầu ngành đến làm việc để phục vụ người dân.

Đặc biệt, tại cơ sở Ninh Bình, BV Bạch Mai sẽ triển khai hệ thống quản trị BV thông minh, kết nối liên thông với cơ sở Hà Nội, cho phép hội chẩn từ xa, điều hành trực tuyến, giám sát chất lượng theo thời gian thực và hỗ trợ chuyên môn liên tục.

Ths.BSCKII Trần Thái Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng Khám, chữa bệnh kiêm Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai

Theo Ths.BSCKII Trần Thái Sơn, việc được các cơ quan có thẩm quyền cho phép khai trương và đưa vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi để người dân tại Ninh Bình và các địa phương lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm thời gian di chuyển cũng như hạn chế những khó khăn do tình trạng ùn tắc giao thông.

Cũng theo ông Sơn, hiện nay BV Bạch Mai cơ sở Hà Nội tiếp nhận trung bình khoảng 7.000 lượt khám ngoại trú mỗi ngày và điều trị nội trú cho khoảng 4.500 người bệnh. Trong đó, khoảng 30-35% người bệnh đến từ Ninh Bình và các địa phương lân cận. Trên cơ sở số liệu này, BV đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để cơ sở Ninh Bình sẵn sàng đáp ứng ngay từ 2.100 - 2.500 lượt khám mỗi ngày, thậm chí cao hơn khi có nhu cầu thực tế.

Nhân dịp đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 5000 người

"Tất cả các phương án đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh của người dân ngay từ khi BV Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động. Để đảm bảo công tác khám chữa bệnh được thông suốt, tránh người dân phải chờ đợi, BV đã xây dựng phương án tiếp nhận, khám đầy đủ cho người dân tại cơ sở Ninh Bình và hoàn thành trong ngày, hạn chế tối đa tình trạng người dân phải chờ sang ngày hôm sau”, đại diện BV nhấn mạnh.

Nhân dịp đi vào hoạt động, BV sẽ phối hợp với tỉnh Ninh Bình triển khai chương trình khám sức khỏe miễn phí theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị cho khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách trên địa bàn tỉnh từ ngày 26/6 đến 2/7. Danh sách các đối tượng được khám sẽ có trên cơ sở đề xuất từ các cấp chính quyền địa phương.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình được khởi công từ năm 2014, hoàn thành khánh thành cấu trúc xây dựng vào cuối năm 2025 và chính thức mở cửa đón bệnh nhân vào ngày 26/6/2026. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 4.990 tỷ đồng, được quy hoạch trên diện tích rộng 20,07ha nhằm cung cấp công suất lên tới 1.000 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế.