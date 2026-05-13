Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ cho y bác sỹ về Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Thứ Tư, 14:30, 13/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Y tế vừa trình Chính phủ dự thảo nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo đảm vận hành hiệu quả cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại tỉnh Ninh Bình sau hơn 10 năm chậm tiến độ.

Dự thảo hiện đang được Bộ Tư pháp thẩm định. Theo Bộ Y tế, mục tiêu là giúp hai cơ sở sớm đi vào hoạt động ổn định trong giai đoạn 2026-2028, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Dự thảo dự kiến trình Chính phủ thông qua vào tháng 5.

Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.150 tỷ đồng cho nhân viên, người lao động tại hai bệnh viện cơ sở 2 trong 3 năm (2026-2028).

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tháng 11/2024. (Ảnh: Viên Minh).

Bộ Y tế đề xuất cơ sở 2 Bạch Mai, Việt Đức áp dụng giá dịch vụ y tế như cơ sở chính

Theo đề án của Bộ Y tế, khó khăn lớn nhất của hai cơ sở không còn nằm ở hạ tầng xây dựng mà là bài toán vận hành nhân lực, cơ chế tài chính, chuyên môn kỹ thuật và chi phí duy trì hoạt động trong những năm đầu.

Bộ Y tế cho rằng hai cơ sở cần được áp dụng cơ chế đặc thù về chuyên môn và tài chính để có thể vận hành tương đương cơ sở chính tại Hà Nội. Trong đó, Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách như hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp hạng chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính tại Hà Nội để thuận lợi trong tổ chức hoạt động và thanh toán bảo hiểm y tế. 

Về bảo hiểm y tế, hai bệnh viện được lựa chọn ký hợp đồng khám chữa bệnh với cơ quan bảo hiểm xã hội tại Hà Nội hoặc Ninh Bình.

Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được phê duyệt cho bệnh viện cơ sở Hà Nội được áp dụng chung cho bệnh viện cơ sở Hà Nội và bệnh viện cơ sở Ninh Bình.

Hai cơ sở được dùng chung kết quả đấu thầu thuốc, thiết bị y tế; được điều chuyển thuốc, thiết bị y tế, hóa chất, hàng hóa, dịch vụ giữa hai cơ sở để phục vụ hiệu quả hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Đồng thời được chuyển người bệnh trực tiếp giữa hai cơ cở; không phải ký hợp đồng giữa hai cơ sở khi thực hiện việc chuyển người bệnh hoặc chuyển mẫu bệnh phẩm của người bệnh để thực hiện dịch vụ cận lâm sàng, chuyển giao kỹ thuật; cho phép điều động, luân chuyển nhân lực giữa cơ sở Hà Nội và cơ sở tại Ninh Bình.

Theo Bộ Y tế, đây là điều kiện cần để duy trì chất lượng chuyên môn ngay từ giai đoạn đầu hoạt động.

Hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 2,5 triệu đồng/tháng 

Để thu hút nhân sự về làm việc tại Ninh Bình, Bộ Y tế đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ tài chính. Cụ thể, viên chức và người lao động luân phiên từ Hà Nội xuống Ninh Bình sẽ được hỗ trợ tối đa 2,5 triệu đồng/tháng tiền thuê nhà lưu trú.

Chi phí vận chuyển, đi lại giữa hai cơ sở được hỗ trợ tối đa 3,6 triệu đồng/ngày cho xe 45 chỗ.

Ngoài ra, nhân lực làm việc tại cơ sở 2 còn được hỗ trợ thu hút với mức dao động khoảng 11,6-15,6 triệu đồng/người/tháng, tương đương mức thu nhập tăng thêm của cơ sở chính tại Hà Nội.

Chi tiết mức hỗ trợ thu hút với các vị trí việc làm.

Bộ Y tế cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí đào tạo nhân lực trước khi vận hành. Theo kế hoạch, điều dưỡng, kỹ thuật viên và hộ sinh phải được đào tạo ít nhất 6 tháng; khối hành chính, hỗ trợ được đào tạo tối thiểu 3 tháng trước khi bố trí công việc.

Ngoài tuyển mới, hai bệnh viện còn dự kiến ký hợp đồng với các chuyên gia đã nghỉ hưu nhưng còn đủ sức khỏe và chuyên môn để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho giai đoạn đầu.

Theo Bộ Y tế, cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai được định hướng trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt đạt chuẩn quốc tế, triển khai các kỹ thuật y học công nghệ cao, phục vụ cả người dân trong nước, người nước ngoài, khách du lịch và các trường hợp cần điều trị chuyên sâu.

Mục tiêu dài hạn là giảm tình trạng người dân phải ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương tại Hà Nội.

Linh Thương/VOV.VN
Tag: Bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đề xuất 1.150 tỷ đồng
Tin liên quan

Phấn đấu đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026
VOV.VN - Hai Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình có quy mô 5.000 tỷ đồng mỗi dự án, đang được đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục còn lại sau khi cơ bản tháo gỡ vướng mắc.

Thủ tướng: Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II
VOV.VN - Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục còn lại và dứt khoát đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động trong quý II/2026.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức
VOV.VN - Chiều 18/11, tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tiến độ thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; đồng thời có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo Bộ Y tế và 2 bệnh viện này.

Cận cảnh Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 trước khi vận hành vào cuối tháng 11 tới
VOV.VN - Sau gần 10 năm triển khai, Bệnh viện Bạch Mai (Ninh Bình) đang được gấp rút hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng trước 30/11/2025. Với quy mô 1.000 giường trên diện tích hơn 20 ha, công trình kỳ vọng giảm tải cho tuyến Trung ương, trở thành trung tâm y tế hiện đại vùng nam Đồng bằng sông Hồng.

