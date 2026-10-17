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Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng xây dựng bệnh viện chuyên sâu

Thứ Bảy, 18:25, 17/10/2026
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VOV.VN - Chiều 17/10, Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Bạch Mai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, phát triển bệnh viện Đà Nẵng trở thành bệnh viện chuyên sâu hạng đặc biệt.

Dự, chứng kiến lễ ký kết có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Lãnh đạo Sở Y tế thành phố và đại diện lãnh đạo 2 bệnh viện. Theo nội dung hợp tác, Bệnh viện Bạch Mai sẽ hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn, luân phiên cán bộ và phối hợp nghiên cứu khoa học, hướng đến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và trở thành hạng bệnh viện đặc biệt vào năm 2030.

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (thứ 4 từ phải qua) tặng lẵng hoa chúc mừng sự hợp tác của hai bệnh viện

Các lĩnh vực hợp tác bao gồm nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng và quản lý bệnh viện, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai đơn vị. Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng phối hợp khảo sát nhu cầu và điều kiện triển khai chuyển giao kỹ thuật, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ chủ động xác định các chuyên ngành ưu tiên như Hồi sức - Chống độc; Đột quỵ; Tim mạch; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức; Nội tiết…, đề xuất danh mục kỹ thuật cần hỗ trợ và xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn.

TS. Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, là bệnh viện hạng I của thành phố, Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung phát triển theo định hướng “Đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu, hội nhập quốc tế”, lấy chất lượng làm nền tảng, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và khẳng định vai trò bệnh viện vùng, hướng đến mục tiêu trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt.

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PGS.TS.BS. Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phát biểu chia sẻ các phương án hợp tác trong thời gian tới giữa hai bệnh viện

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS.TS.Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, việc ký kết hợp tác thể hiện quyết tâm của hai đơn vị trong phát huy thế mạnh, chia sẻ nguồn lực, nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng khám chữa bệnh.

Trước nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ngày càng tăng, Bệnh viện Bạch Mai tập trung hỗ trợ phát triển Bệnh viện Đà Nẵng thành bệnh viện chuyên sâu, hạng đặc biệt, nâng cao năng lực bệnh viện vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; hiện đại hóa ngành Y tế Đà Nẵng thông qua phát triển kỹ thuật tiên tiến, chuyển đổi số và đổi mới quản trị; đồng thời hỗ trợ phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, kết hợp khám chữa bệnh với du lịch, nghỉ dưỡng, hướng đến đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến du lịch y tế uy tín.

PGS.TS.Bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đề xuất: “Tôi đề xuất định hướng phát triển Bệnh viện Đà Nẵng trở thành bệnh viện đa khoa chuyên sâu, giữ vai trò hạt nhân của hệ thống y tế miền Trung- Tây Nguyên, tiến tới 1 trung tâm y tế có năng lực chuyên môn ngang tầm với các bệnh viện lớn trong nước và tiếp cận các bệnh viện trong khu vực và quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này tôi đề nghị hai bệnh viện tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Xây dựng Bệnh viện Đà Nẵng thành trung tâm tiếp nhận các ca điều trị phức tạp của khu vực, trước mắt. Lấy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao làm nền tảng phát triển bền vững”.

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Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc hợp tác phải thể hiện bằng sản phẩm cụ thể

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, luôn được thành phố quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Lãnh đạo thành phố đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện Đà Nẵng trong việc tăng cường hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện đầu ngành của cả nước, có thế mạnh về chuyên môn, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển kỹ thuật y học tiên tiến.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay tạo cơ sở để hai bệnh viện phát huy thế mạnh, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển chuyên môn. “Tôi đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng cần chủ động các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức triển khai; thường xuyên rà soát tiến độ, đánh giá kết quả và báo cáo những vấn đề phát sinh. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng ngành Y tế, tạo điều kiện thuận lợi để các chương trình hợp tác chuyên môn được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế phục vụ nhân dân”, ông Hùng nhấn mạnh.

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Thực hiện Nghị quyết 72: Đà Nẵng nâng cao năng lực y tế cơ sở

VOV.VN - Đề án “Bệnh viện vệ tinh” được thành phố Đà Nẵng triển khai nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại tuyến cơ sở, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên.

Thành Long/VOV-Miền Trung
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