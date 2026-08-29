Bước tiến mới của Y tế Đà Nẵng

Theo Quyết định số 2696 ngày 24/8/2026 của Bộ Y tế, Bệnh viện Đà Nẵng được xác định là bệnh viện hạt nhân tham gia Đề án “Phát triển mạng lưới bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2026-2030”.

Các ca phẫu thuật phức tại Bệnh viện Đà Nẵng

Trong khuôn khổ Đề án, Bệnh viện Đà Nẵng tham gia với 5 chuyên khoa, lĩnh vực chuyên môn, gồm: Hồi sức- Chống độc; Đột quỵ; Tim mạch; Ngoại- chấn thương- Gây mê hồi sức và Nội tiết. Đồng thời, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cũng quyết định xếp Bệnh viện Đà Nẵng cấp chuyên môn kỹ thuật Chuyên sâu trong khám bệnh, chữa bệnh. 2 quyết định này là những dấu mốc quan trọng, tiếp tục củng cố vai trò của Bệnh viện Đà Nẵng trong mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh và định hướng phát triển trở thành bệnh viện vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bộ Y tế cũng chính thức xác định Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng là bệnh viện hạt nhân chuyên khoa ung bướu. Bệnh viện sẽ đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở y tế tuyến dưới.

Với vai trò bệnh viện hạt nhân, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng sẽ khảo sát nhu cầu chuyên môn tại các đơn vị vệ tinh, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo và chuyển giao những kỹ thuật, gói kỹ thuật chuyên sâu về chẩn đoán, phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và chăm sóc giảm nhẹ.

Bệnh viện sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong kết nối chuyên môn; tổ chức hội chẩn liên cấp, đào tạo trực tuyến và tư vấn khám, chữa bệnh từ xa. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm khác là phối hợp triển khai cơ chế “hồi chuyển có hướng dẫn”.

Theo đó, người bệnh sau khi được điều trị qua giai đoạn nguy kịch và tình trạng đã ổn định có thể được chuyển về cơ sở y tế tuyến dưới để tiếp tục chăm sóc, theo dõi dưới sự hướng dẫn chuyên môn. Việc trở thành bệnh viện hạt nhân ghi nhận năng lực chuyên môn của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, đồng thời mở rộng vai trò của đơn vị trong mạng lưới điều trị ung thư tại khu vực.