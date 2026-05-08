BHXH Việt Nam vào cuộc trước nguy cơ giấy ủy quyền nhận lương hưu hết hiệu lực

Hàng nghìn người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua hình thức ủy quyền có thể bị gián đoạn chi trả nếu không kịp hoàn tất thủ tục theo quy định mới của Luật BHXH 2024. Trước thời điểm 1/7/2026, BHXH Việt Nam đã yêu cầu các địa phương đồng loạt rà soát, hỗ trợ người dân lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển sang nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

Người dân được hỗ trợ thực hiện ủy quyền nhận lương hưu tại Nhà văn hóa Tổ dân phố Bạch Đằng, phường Hà Đông, TP. Hà Nội.

Theo Luật BHXH số 41/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, người hưởng chế độ BHXH được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác nhận thay lương hưu, trợ cấp BHXH. Tuy nhiên, điểm mới đáng chú ý là văn bản ủy quyền chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Đối với các giấy ủy quyền được lập theo Luật BHXH 2014, dù vẫn còn hiệu lực thì cũng chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2026. Sau thời điểm này, nếu người dân tiếp tục có nhu cầu nhận thay, bắt buộc phải lập lại giấy ủy quyền theo quy định mới.

Theo BHXH Việt Nam, quy định giới hạn thời hạn ủy quyền nhằm tăng cường quản lý người hưởng, phòng ngừa rủi ro và bảo đảm việc chi trả đúng người, đúng chế độ. Đây được xem là bước siết chặt cần thiết trong bối cảnh số lượng người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH ngày càng lớn, trong đó nhiều người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc cư trú xa nơi nhận chế độ.

Để tránh phát sinh gián đoạn trong quá trình chi trả, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố chủ động rà soát dữ liệu người hưởng và các trường hợp đang nhận thay theo hình thức ủy quyền.

Các địa phương được yêu cầu tập trung kiểm tra những trường hợp người hưởng từ 90 tuổi trở lên, các trường hợp trùng mã số BHXH hoặc giấy ủy quyền chưa cập nhật đầy đủ thông tin, đã hết hạn nhưng chưa bổ sung hồ sơ mới.

Song song với đó, BHXH các địa phương phối hợp cùng bưu điện, trung tâm phục vụ hành chính công và chính quyền cơ sở để xác minh thông tin, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục.

Địa phương linh hoạt hỗ trợ người hưởng

Tại Hà Nội, là địa phương có số lượng người hưởng lương hưu thuộc nhóm cao nhất cả nước, cơ quan BHXH đã triển khai nhiều đợt hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở. Riêng tại phường Việt Hưng, BHXH cơ sở Long Biên ghi nhận có tới 2.379 trường hợp cần thực hiện thủ tục liên quan đến ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Long Biên, khối lượng hồ sơ lớn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan BHXH, chính quyền địa phương và tổ dân phố nhằm tránh ảnh hưởng đến kỳ chi trả của người dân.

Để đưa thông tin đến từng hộ dân, BHXH cơ sở Long Biên đã phối hợp UBND phường Việt Hưng tổ chức tuyên truyền trực tiếp cho 62 tổ trưởng dân phố - lực lượng được xem là “cầu nối” quan trọng với người cao tuổi và người ít tiếp cận công nghệ.

Không chỉ Hà Nội, BHXH tỉnh Bắc Ninh cũng đã có văn bản yêu cầu các đơn vị tăng cường rà soát, bổ sung giấy ủy quyền lĩnh lương hưu theo quy định mới.

Cơ quan BHXH địa phương đồng thời đẩy mạnh truyền thông qua tổ chuyển đổi số cộng đồng, báo đài địa phương, cổng thông tin điện tử và mạng xã hội để người dân kịp thời nắm bắt thay đổi. Cùng với việc lập lại giấy ủy quyền, BHXH Việt Nam khuyến khích người hưởng chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Theo cơ quan BHXH, đây là phương thức chi trả an toàn, minh bạch và thuận tiện hơn, giúp người hưởng chủ động nhận tiền hằng tháng, hạn chế phụ thuộc vào người nhận thay. Đặc biệt, với các trường hợp lớn tuổi hoặc đi lại khó khăn, hình thức nhận qua tài khoản được xem là giải pháp giúp giảm rủi ro thất lạc, chậm chi trả hoặc phát sinh tranh chấp liên quan đến ủy quyền.

BHXH Việt Nam cũng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay giấy tờ tùy thân qua các đường link lạ, ứng dụng nhắn tin hoặc tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Người dân có nhu cầu lập lại giấy ủy quyền hoặc thay đổi hình thức nhận lương hưu nên liên hệ trực tiếp cơ quan BHXH, bưu điện chi trả hoặc chính quyền địa phương để được hướng dẫn qua các kênh chính thức.

Theo cơ quan BHXH, việc chủ động rà soát và hoàn thiện hồ sơ trước thời hạn không chỉ giúp bảo đảm quyền lợi chi trả liên tục cho người hưởng, mà còn góp phần chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ trong hệ thống BHXH.