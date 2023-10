Bị cản đường, nhân viên thủy điện Nậm Be 2 đánh người dân phải nhập viện

Theo đơn đề nghị giải quyết vụ việc của anh Tòng Văn Tâm, ở bản Phúc Khoa, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu gửi cơ quan chức năng ở địa phương. Gia đình anh có nương chè, sát đường bê tông phục vụ sản xuất và đây cũng là tuyến đường chính vận chuyển vật liệu xây dựng của Nhà máy thủy điện Nậm Be 2.

Dự án thủy điện Nậm Be 2 thi công tại xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên (Lai Châu)

Quá trình thi công, phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng phục vụ công trình của thủy điện Nậm Be 2 đã gây sạt lở, ảnh hưởng đến nương chè của gia đình. Sự việc trên đã được anh Tâm nhiều lần trình báo với chính quyền xã, cũng như đại diện dự án nhà máy thủy điện Nậm Be 2 nhưng vẫn không được giải quyết hay có hướng khắc phục.

“Xe ô tô chở vật liệu qua đó hàng ngày có làm lún đường bê tông, ép bờ kè sạt lở. Tôi đã nhiều lần yêu cầu bên thủy điện lên để giải quyết và cũng không thấy gì. Sau tôi có yêu cầu bên xã giải quyết thì xã bảo chờ một, hai ngày nữa, dạo này đang nhiều việc chưa giải quyết được”, anh Tòng Văn Tâm nói.

Chiều ngày 6/10, khi lên nương chè để sản xuất, anh Tâm tiếp tục chứng kiến xe tải chở vật liệu của thủy điện lưu thông. Bức xúc trước sự thờ ơ của chính quyền và đơn vị thi công, anh Tâm dựng xe máy ngang đường, nhằm cản trở không cho xe đi qua.

Ngay sau đó, một nhóm người của dự án thủy điện Nậm Be 2 (trong đó có 1 người tên Chung) đã đẩy xe máy của anh xuống rãnh và có nhiều lời lẽ xúc phạm. Không dừng lại ở đó, nhóm người này đã dùng chân đạp, đá đánh vào đầu khiến anh bị đa chấn thương phải nhập viện.

Anh Tòng Văn Tâm nằm viện điều trị sau khi bị 4 nhân viên thủy điện Nậm Be 2 hành hung

Anh Tòng Văn Tâm bức xúc cho biết thêm: “Hai xe máy có 3 người lên, trong đó có ông Chung đi ra dắt xe máy của tôi đẩy xuống rãnh. Xong cầm hòn đá lao vào đánh vào đầu tôi, tôi có giơ tay lên đỡ thì bị gãy mất một ngón tay. Sau hai bên giằng co thì có một người nhảy lên đạp tôi từ phía sau. Tôi được người nhà đưa vào viện để khám, chụp chiếu; trong khi đang chụp chiếu thì có ông Chung và một người nữa đi vào để đe dọa đánh tôi tiếp”.

Tuyến đường sản xuất của người dân và cũng là tuyến đường phục vụ công trình dự án thủy điện Nậm Be 2

Làm việc với phóng viên, khi được hỏi về sự việc xảy ra theo đơn đề nghị của nạn nhân, đại diện chủ đầu tư dự án là ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Be 2 chỉ nhắc lại có sự việc gia đình anh Tòng Văn Tâm ngăn cản không cho xe ô tô của đơn vị lên công trình thi công. Ông Dũng không xác nhận việc nhân viên thủy điện đẩy xe máy của anh Tâm xuống rãnh; đồng thời giải thích đó chỉ là hành động vô tình khi dắt xe ra lề đường. khiến xe đổ xuống dưới mương.

“Tôi có gọi cho công an xã để báo lại tình hình sự việc và chờ công an xã lên để phối hợp cùng giải quyết. Nếu như sai về phía đơn vị, người của đơn vị, thì chúng tôi yêu cầu anh Chung phải có trách nhiệm bồi thường và chịu trách nhiệm trước đơn vị. Nếu như trường hợp cơ quan chức năng địa phương kết luận là chúng tôi sai, chúng tôi sẽ có động thái xin lỗi gia đình và có những cái ứng xử hợp lý”, Nguyễn Văn Dũng cho biết.

Anh Tòng Văn Tâm cho rằng do đơn vị thi công thủy điện vận chuyển vật liệu qua nương chè gây sạt lún vào đồi chè của gia đình

Về vụ việc này, ông Lò Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết, xã đã nhận được thông tin từ vụ việc xô xát của anh Tòng Văn Tâm với nhóm người của dự án thủy điện Nậm Be 2. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện chính quyền và công an xã đã xuống hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Chính quyền xã đang phối hợp cùng các bên liên quan để xác minh, điều tra.

"Hiện nay chúng tôi đang để công an giải quyết để xem xét cụ thể, chi tiết vụ việc, rồi UBND xã sẽ có hướng chỉ đạo tiếp. Vụ việc xảy ra cũng rất đáng tiếc, sau này chúng tôi sẽ mời các doanh nghiệp thi công trên địa bàn xã để chấn chỉnh, nhất là về vấn đề an ninh, đảm bảo an toàn xã hội đối với bà con nhân dân trên địa bàn xã”, ông Lò Văn Lục nói.

Các phương tiên xe tải thường xuyên lưu thông trên đường làm lún sụt vào chè của người dân

Sau nhiều ngày xảy ra sự việc đánh người của nhóm nhân viên dự án nhà máy thủy điện Nậm Be 2 khiến anh Tâm bị đa chấn thương và nằm viện điều trị, đến nay đại diện chủ đầu tư dự án vẫn chưa có bất cứ động thái thăm hỏi nào đối với cá nhân cũng như gia đình nạn nhân. Câu hỏi dư luận đặt ra là tại sao anh Tâm đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền và chủ đầu tư về việc thi công dự án thủy điện Nậm Be 2 làm ảnh hưởng đến sản xuất của gia đình, nhưng không được giải quyết? Tại sao nhân viên dự án thủy điện hành hung người dân rồi ngang nhiên tìm đến bệnh viện đe dọa nạn nhân và người nhà nạn nhân trước mặt cơ quan chức năng?!