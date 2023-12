Bị pháo nổ, bé trai 12 tuổi dập nát 2 bàn tay

Bệnh nhi là bé trai, ở xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo hồ sơ bệnh án, khoảng 18h tối 14/12, bệnh nhi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên trong tình trạng đa chấn thương, choáng chấn thương, mạch nhanh, huyết áp tụt, mất nhiều máu, dập nát bàn tay phải, trái, có nhiều vết thương vùng mặt và 2 mắt, vết thương cẳng chân phải, vết thương 2 bàn chân phải và trái do hỏa khí.

Ngay lập tức, các bác sĩ Khoa Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ca phẫu thuật kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ, bệnh nhi được truyền 4 đơn vị máu. Do vết thương nặng, bệnh nhi phải tháo bỏ toàn bộ bàn tay trái, tháo bỏ 4 ngón bàn tay phải, các vết thương ở chân và cẳng chân đã được cắt lọc để hở, các vết thương xây sát vùng hàm, mặt đã được các bác sĩ chuyên khoa Mắt kiểm tra, hiện tại mắt có dấu hiệu mờ. Hiện nay, sau ca phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã tạm ổn và sẽ được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Trực - Trưởng Khoa Chấn thương - Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nguyên nhân dẫn đến những vết thương của bệnh nhi là do chơi pháo. Tổn thương do pháo nổ rất nguy hiểm, gây chấn thương phần mềm, rách da, chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay chân... Các thương thích này rất khó làm sạch do dính dị vật khi pháo nổ, khó khăn cho quá trình điều trị. Nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến nạn nhân tàn phế.