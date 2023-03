Bí thư Đà Nẵng ra “tối hậu thư” về 2 dự án y tế trọng điểm

2 dự án trọng điểm đầu tư cho Bệnh viện Đà Nẵng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư chậm tiến độ 4 tháng so với hợp đồng. Đó là Dự án Trung tâm ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc; Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình - Bệnh viện Đà Nẵng. Nguyên nhân chậm trễ do quá trình thi công gặp địa chất phức tạp, mực nước ngầm cao phải xử lý nền móng, thời tiết bất lợi và phong tỏa chống dịch Covid-19.

Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tại Bệnh viện Đà Nẵng là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư hơn 471 tỷ đồng, tính đến nay đã thi công khối lượng 51% giá trị hợp đồng. Nhà thầu cam kết đến tháng 7 tới sẽ hoàn thành phần xây lắp và cuối năm nay hoàn thành dự án.

Ông Nguyễn Văn Quảng (áo trắng giữa) Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nghe Ban Quản lý Dự án báo cáo tiến độ Trung tâm Ghép tạng -Bệnh viện Đà Nẵng.

Dự án Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tại Bệnh viện Đà Nẵng có tổng mức đầu tư 495 tỷ đồng. Dự án này cải tạo các khoa phòng tại Bệnh viện để di chuyển các khoa đang hoạt động hiện trạng ở vị trí xây dựng và tạo mặt bằng thi công Khối nhà chính. Quy mô dự án này hơn 400 giường bệnh. Dự án đã hoàn thành phần thô đang tập trung cho phần hoàn thiện và lắp đặt trang thiết bị công trình với giá trị xây lắp hơn 71% giá trị hợp đồng đã ký kết. Nhà thầu xin gia hạn đến tháng 5 tới sẽ hoàn thành dự án.

Khó khăn hiện nay là 2 dự án đều đang xin lập hồ sơ chủ trương điều chỉnh dự án. Trong đó, dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình tăng mức đầu tư từ hơn 471 tỷ đồng lên gần 615 tỷ đồng; Dự án Trung tâm Ghép tạng và cấy ghép tế bào gốc tăng từ 495 tỷ đồng lên hơn 798 tỷ đồng. Hiện các thủ tục đang được UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư điều chỉnh 2 dự án theo quy định. Mặt khác, Bệnh viện Đà Nẵng đề xuất dự án đầu tư hành lang kết nối các tòa nhà trong bệnh viện cũng cần thời gian thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng kiểm tra tiến độ dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý dự án tham mưu các thủ tục tháo gỡ vướng mắc để hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị; báo cáo đầy đủ về tiến độ chậm trễ trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp tháo gỡ như thế nào.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân thành phố xác định đây là công trình trọng điểm khi thành phố thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đặc biệt là Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị xác định mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Y tế chất lượng cao. Vì thế, khi cả 2 công trình này đưa vào sử dụng cùng với việc nâng cao năng lực trình độ về chuyên môn, Đà Nẵng sẽ từng bước đáp ứng được mục tiêu vừa nêu.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đôn đốc tiến độ Dự án y tế trọng điểm.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng, các sở, ngành chủ động tham mưu giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc hiện nay. Trong đó, tập trung giải quyết vướng mắc về triển khai thi công, đường hành lang kết nối, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, phấn đấu trong tháng 5/2023 hoàn thành phần xây lắp và đưa vào sử dụng Trung tâm ghép tạng; Cuối năm nay, hoàn thành Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị nhà thầu tập trung làm việc 3 ca để hoàn thành dự án đúng tiến độ gia hạn: “Một điểm rất quan trọng cả 2 công trình này là đối với việc xây dựng Bệnh viện thì chất lượng đảm bảo về công năng phục vụ cho người bệnh, một trong những yếu tố đặt lên hàng đầu. Chúng ta không thể để một công trình sau một thời gian đi vào sử dụng mà lại xuống cấp. Tôi đề nghị nhà thầu và Ban quản lý và đặc biệt là đơn vị giám sát phải chịu trách nhiệm về việc giám sát đảm bảo chất lượng. Mặc dù những chi tiết thôi nhưng mà để đảm bảo được chất lượng trong quá trình khai thác sử dụng công trình thì Ban quản lý và giám sát phải có trách nhiệm đôn đốc”.

Dự án Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình- Bệnh viện Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục tham gia góp ý với Ban Quản lý Dự án và nhà thầu để đảm bảo chất lượng tốt nhất. Bệnh viện cũng sớm có phương án bàn giao các mặt bằng cho việc thi công 2 công trình này một cách thuận lợi nhất, không ảnh hưởng đến việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân. Người đứng đầu thành phố Đà Nẵng cũng lưu ý Bệnh viện Đà Nẵng sắp xếp chỗ giữ xe cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, tránh tình trạng ách tắc giao thông các tuyến phố xung quanh bệnh viện như hiện nay./.